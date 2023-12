RILEGGI IL LIVE – Mazzarri: “Solidi e concreti, bisogna passare il turno”

Mazzarri: “Dobbiamo pensare a vincere, non fare calcoli, dobbiamo cercare di farlo senza subire gol, dobbiamo avere questa mentalità in tutti gli impegni da affrontare”

Mazzarri: “Mi sono reso conto che ora i ragazzi vivono il calcio in un altro modo, è cambiata la mentalità dei calciatori. Non hanno lo stress che avevamo noi, perciò sono tranquillo, non sono preoccupato se dovessero giocare tanti di quelli che sono scesi in campo spesso”

Mazzarri: “Vedo che ci sono dei momenti in cui ci gira storto e la squadra accusa il colpo, invece, quando le cose vanno bene anche se prendi gol la squadra gioca bene, la solidità trasferisce certezze, è importante non prendere contropiedi. Deve passare quest’idea, la squadra non deve sbandare, la prima vittoria arriverà presto. Bisogna essere forti, solidi, non sottovalutare mai le ripartenze del Braga, per esempio anche sui calci d’angolo a favore. È un aspetto per me molto importante”

Mazzarri: “Abbiamo fatto sette tiri contro la Juventus, mi piacerebbe allenare quest’aspetto, tiriamo male ultimamente. Con Inler e Dzemaili, facemmo quindici gol da fuori area, bisogna trovare anche il gol dalla distanza. Se riusciamo a schiacciare per larghi tratti nella sua metà campo la squadra avversaria, bisogna trovare anche delle soluzioni dalla distanza. Sono convinto che ci darebbe qualcosa in più”

Mazzarri: “Chi ha vinto gli scudetti ha sempre avuto una difesa migliore, i gol fatti mi preoccupano di meno, l’organizzazione difensiva è una priorità assoluta, dev’essere perfetta”

Mazzarri: “Per assurdo, sono venuto qui perchè mi piaceva giocare a quattro e tutti mi chiedono di fare la difesa a tre. A sinistra siamo carenti, Olivera si è infortunato, m’aspetto che Natan spinga di più. Quando allenavo il Torino e venne Bremer, nei primi quattro mesi sembrava un altro calciatore, è normale che si paghi un dazio. Zanoli a sinistra può giocare, anche lui ha un minutaggio ridotto, vediamo cosa posso fare. È importante che siamo compatti, c’è quest’apprensione che dobbiamo migliorare, è fondamentale la solidità di squadra, riprendere le certezze che aveva”

Mazzarri: “È fondamentale passare il turno, è chiaro che nelle quattro partite con me credo che questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio, deve continuare a farlo ritrovando l’equilibrio che aveva l’anno scorso, non concedere ripartenze e gol. Mi piacerebbe vedere la fase difensiva più attenta, la squadra compatta quando attacca e difende, siamo stati un po’ carenti nei risultati. Domani m’aspetto una squadra più solida, compatta, facendo il calcio che a tratti ha fatto con me. Bisogna essere più concreti, passare il turno facendo vedere che siamo solidi e che non regaliamo niente agli avversari”

Juan Jesus: “Il Braga è una buona squadra, molto organizzata, domani metteremo il massimo in campo, l’affronteremo con questo spirito”

Juan Jesus: “Tante cose sono cambiate sia per noi che per la società, quando vinci dopo 33 anni le aspettative crescono, sembra che quello che è successo l’anno scorso debba succedere sempre. Noi abbiamo sempre lavorato, chi va in campo siamo noi. Ci manca di mettere ancora un po’ in più d’impegno e tranquillità, nel calcio quando non si vince c’è polemica. Dobbiamo essere tranquilli, sereni, poi i risultati arriveranno”

Juan Jesus: “Conosco da tempo il mister, ci sta dicendo che non siamo giocatori finiti. Ha il suo modo di gestire le squadre, si vede già che c’è un cambio importante. Con le vittorie tutto è più facile”

Juan Jesus: “Abbiamo iniziato a creare delle opportunità, stiamo dando dei segnali importanti, speriamo di vincere e trovare la serenità giusta per noi e la città”

Juan Jesus: “Sicuramente domani ci giochiamo tanto, c’è il passaggio del turno in palio. Al di là del risultato, stiamo dimostrando che il Napoli è tornato ai suoi livelli. Nell’ultima gara contro la Juventus, abbiamo fatto benissimo, ora dobbiamo dare il massimo contro il Braga”

Il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo precisa che l’assenza di Osimhen è dovuta alla premiazione del Pallone d’Oro africano 2023.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise