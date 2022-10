RILEGGI IL LIVE – Meret: “L’accordo per il rinnovo c’è, manca solo la formalizzazione”, Spalletti: “Se saremo straordinari, chiuderemo la qualificazione in queste due partite”

Spalletti: “Schroeder ha un po’ esagerato con i complimenti, non modificheremo niente degli atteggiamenti, verremo a giocare con massimo del sacrificio e dell’attenzione. Dobbiamo spingere forte su ogni pallone, anche con il rischio d’arrivare all’incoscienza. Bisogna essere bravi ad andare forte sull’avversario, a ricomporsi allo stesso tempo a grande velocità. Il nostro meglio deve ancora venire, va guadagnato partita dopo partita. Doppio confronto con Ajax? Dipenderà dai risultati, se saremo straordinari si potrebbe anche chiudere in queste due partite ma c’è di mezzo un avversario come questo, con tanti giocatori giovani e forti. Lozano? Penso che per noi sia un giocatore fondamentale e, quando ha giocato, ha fatto vedere di avere le qualità e le caratteristiche dell’avversario. Qualche volta ci può stare di dover fare un minutaggio inferiore rispetto a quello complessivo della partita, è importante non entrare a sostituire un compagno ma dare conoscenze nuove alla squadra. È una squadra forte, che gioca un calcio moderno, come vuole la tradizione di questo club, un pubblico come quello di Amsterdam. Dobbiamo essere bravi noi a portare la palla dove vogliamo noi. È questa continuità nell’essere pronti che fa la differenza. Di Lorenzo? Somiglia più ad un robot che ad un umano, ti manda dei segnali anche dopo l’allenamento. Zanoli è un giocatore moderno, dal punto di vista della gioventù, ha forza, corsa, avendogli dato poco spazio c’è da farle delle valutazioni. Penso di non avere problemi se ci sarà bisogno di lui, poi bisognerà valutare il momento in cui farlo entrare al posto di un mostro sacro come quello di Giovanni Di Lorenzo, professione capitano”

Spalletti: “È bellissimo venire a giocare alla Johan Cruijff Arena, bisogna essere di quel livello lì per poter nutrire sogni di grandi prestazioni. A Glasgow ho detto che ogni volta che c’è una partita di Champions League, è come la vigilia di Natale. Vogliamo giocare un calcio all’altezza di questi nomi. Da tutti gli allenamenti si trova sempre qualcosa da mettere in campo, se vieni qui e ti adagi ti trovi ad essere portato in giro dagli avversari”

Spalletti: “Abbiamo a disposizione una rosa di giocatori di un certo livello, può succedere che domani due-tre titolari giochino al posto di due-tre titolari. Quando si ha a disposizione un allenamento solo per giocare la partita, ci prendiamo tutto il tempo di valutare tutte le situazioni individuali dei calciatori”

Spalletti: “È l’etica del lavoro, partita dopo partita, che ti da una personalità, non si possono fare gare facendo calcoli, si parte e si va addosso forte. L’Ajax è una squadra che riesce a costruire bene, si deve togliere loro lo spazio e il tempo delle giocate”

Spalletti: “Ci assomigliamo molto come squadre, giochiamo palla a terra, in velocità costruendo dal basso, loro hanno l’alternativa del gioco lungo con giocatori d’impatto, a livello fisico, gli si può scaraventare la palla addosso. Dobbiamo spesso creare un verso al modo d’attaccare, sarà una sfida emozionante, in uno stadio magnifico. Riusciremo a diventare grandi solo facendo grandi partite, vogliamo provare a fare questo”

Meret: “È sicuramente uno dei migliori momenti a Napoli, devo continuare a lavorare”

Meret: “L’atteggiamento dev’essere quello che abbiamo avuto nelle partite precedenti, dobbiamo imporre sempre il nostro gioco, aiutarci l’uno con l’altro, sarà una partita difficile in casa loro. Kim sta assimilando i movimenti della linea difensiva, io cerco di guidare la difesa come ho sempre fatto. È merito di tutto il gruppo. Precisione nei passaggi? Ho sempre lavorato su questo, non si può giudicare la capacità di un portiere con i piedi da un errore, so che devo lavorare ancora molto e fare ciò che ci chiede il mister”

Meret: “Sirigu? Sono contento del suo arrivo, è un piacere lavorare con lui. Un portiere dev’essere pronto a tutto, davanti hanno giocatori molto forti, sarà importante essere pronti su tutto. Cercheremo di limitare al meglio tutte le azioni offensive”

Meret: “Rinnovo? L’accordo c’è, manca solo la formalizzazione, però, la mia testa è rivolta solamente al campo.

Meret: “Non è scattato niente in particolare, è più facile dimostrare le mie qualità. Spero di continuare così”, Spalletti: “Prima non lo facevo giocare, ora lo faccio giocare”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Alex Meret e Luciano Spalletti, portiere e allenatore del Napoli.

Dal nostro inviato ad Amsterdam Ciro Troise