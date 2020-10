RILEGGI IL LIVE – Napoli-Atalanta 1-2 (27′ Mertens, 69′ Zapata, 80′ Pasalic), gli azzurri sprecano e crollano davanti ai propri tifosi

90′ +3 Termina il match! Il Napoli spreca moltissimo, ma crolla nel finale e perde in casa tra i fischi. Tre punti preziosi per l’Atalanta che aggancia il Milan al quarto posto.

90′ Tre minuti di recupero.

88′ Sfiora il tris l’Atalanta: clamorosa palla persa di Verdi, azione in contropiede dell’Atalanta, Pasalic salta Koulibaly e serve al centro dove salva Luperto su Ilicic.

87′ Clamorosa occasione per il Napoli: cross di Malcuit, tra i migliori oggi, ma è debole il tiro di Callejon.

86′ Ci prova Milik dalla distanza, palla nettamente alta.

83′ Napoli in palese difficoltà.

81′ Entra Verdi per Zielinski. Ammonito Fabian Ruiz.

80′ GOL ATALANTA: clamorosamente in vantaggio l’Atalanta con Pasalic, grande giocata di Zapata che si porta dietro la difesa, salta Ospina e serve palla dietro dove Pasalic deve solo insaccare.

76′ Ci prova Milik di destro, palla di pochissimo a lato. Esce Mertens ed entra Younes.

75′ Sfiora il raddoppio l’Atalanta prima con Ilicic e poi con De Roon sfiora il palo. Gosens entra al posto di Hateboer

73′ L’Atalanta crede ora nei 3 punti e prova ad attaccare gli azzurri.

70′ Ammonito Koulibaly per un intervento su Zapata. Allontanato Gasperini nell’Atalanta per proteste.

69′ GOL ATALANTA: uno-due di Ilicic che serve Hateboer, l’esterno mette al centro e Zapata infila i due avversari ed insacca.

68′ Grande azione di Ilicic che sbaglia l’ultimo passaggio davanti alla porta compiendo forse un eccesso d’altruismo.

67′ Sfiora ancora il gol il Napoli: sbaglia Hateboer, Mertens arriva davanti alla porta ma colpisce l’esterno della rete.

64′ Ritmi altissimi con ribaltamenti da una parte all’altra.

58′ Grande giocata di Mertens che salta due avversari, mette al centro con un gesto d’altruismo, ma Ruiz non arriva sulla palla.

57′ Subito pericoloso Ilicic dalla distanza, la palla termina a lato.

54′ Secondo cambio per l’Atalanta: esce Freuler ed entra Ilicic. Pasalic arretra al centro.

53′ Occasione per l’Atalanta, prima Ospina è imperfetto su Gomez, sull’altro lato sfiora il gol Hateboer.

50′ CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI: grande giocata di Mertens per Milik che davanti al portiere realizza un colpo sotto e spedisce in porta, sulla linea compie un grande salvataggio Masiello.

48′ Sfiora il gol Hysaj che ci prova da posizione defilata, è bravo a chiudere Gollini.

47′ Bel recupero palla di Allan, Mertens è altruista ma Milik non arriva sulla palla.

46′ Inizia il secondo tempo.

Nell’Atalanta esce Mancini ed entra Palomino, nessun cambio nel Napoli.

SECONDO TEMPO

45′ +2 Sfiora il pari l’Atalanta con Ospina che vola su una conclusione di Gomez, che, riprende palla e mette al centro con il portiere che blocca senza problemi un colpo di testa di Mancini. Termina il primo tempo.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Sfiora il raddoppio il Napoli, Zielinski serve Mertens che mette al centro, la porta è vuota, ma nessuno arriva sulla palla.

38′ Bella verticalizzazione di Freuler per Zapata, è bravo a chiudere Koulibaly.

35′ Partita bellissima con tutte e due squadre all’attacco: ci prova dall’esterno Gomez, Ospina respinge con qualche difficoltà in corner. Da sottolineare che al San Paolo è in atto una vera tempesta.

34′ Grande occasione per il Napoli, azione Mertens-Milik che serve a Zielinski, il polacco davanti alla porta si lascia ipnotizzare da Gollini.

33′ Grande giocata di Mertens che salta in dribbling tre uomini e chiude in extremis. Fuori dal campo scambio di opinioni acceso tra Orsato e Ancelotti

32′ Hateboer ruba palla ad Hysaj, l’esterno mette al centro, è bravo a chiudere Callejon in ripiegamento.

29′ Ammonito Hysaj nel Napoli

27′ GOOOL NAPOLI!!! Scambio sulla catena di destra con passaggio di Callejon per Malcuit che mette al centro rasoterra, in scivolata Mancini combina un pasticcio e rinvia addosso a Mertens, la palla entra in rete!

25′ Buona opportunità per Fabian Ruiz che sbaglia l’ultimo controllo da buona posizione e viene chiuso da Castagne.

21′ Grande azione di Milik che salta un avversario, si sposta sul destro, esito un po’ ma va al tiro, chiude De Roon.

18′ Lancio di Koulibaly per Callejon, chiude bene Gollini.

17′ Va al tiro Zapata, chiude bene Allan in corner. Sul corner gran salvataggio di Hysaj che salva su Zapata.

14′ Grande chiusura di Koulibaly su Zapata con il difensore che esce benissimo

13′ Non ce la fa Chiriches: problemi alla spalla per lui, entra Luperto.

10′ CLAMOROSA OCCASIONE per il Napoli: palla in profondità di Hysaj, sponda di Milik, Masiello manca la palla e Mertens solo davanti alla porta manca l’occasione: il belga cerca il contatto, Gollini non lo tocca, lui cade a terra e per Orsato giustamente non è nulla.

7′ Filtrante di Fabian Ruiz per Milik, è bravo Gollini a chiudere in uscita.

3′ Inizio aggressivo degli azzurri che provano ad assaltare gli avversari. Tiro dalla distanza di Callejon e Gollini blocca in due tempi.

1′ Subito ammonizione per Mancini che viene saltato da Mertens e lo costringe al fallo.

1′ Inizia il match.

PRIMO TEMPO

Ecco la formazione ufficiale degli orobici:

Ecco la formazione ufficiale azzurra:

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il posticipo della trentatreesima giornata di Serie A, match tra Napoli e Atalanta. Gli azzurri con una vittoria otterrebbero in anticipo l’obiettivo stagionale, raggiungendo la qualificazione in Champions League con ben 5 giornate di anticipo. D’Altro canto la squadra di Gasperini, che, giovedì, affronterà l’importante impegno di Coppa con la Fiorentina, ha bisogno di punti per coltivare il sogno europeo.