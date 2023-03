RILEGGI IL LIVE – Rode: “A Napoli per vincere”, Glasner: “L’energia dei nostri tifosi sarebbe stata preziosa”

Glasner: “L’energia dei nostri tifosi al nostro supporto sarebbe stata preziosa ma li avremo comunque sempre con noi. Non voglio dire niente su quest’argomento, mi tengo fuori dalle decisioni politiche. All’andata c’erano Kolo Muani e Lindstrom e comunque non abbiamo vinto, la squadra mi ha dato buone sensazioni. Loro fanno un gegenpressing molto aggressivo, palleggiano bene, noi non abbiamo trovato la giusta velocità, fino al 60′ il Napoli ha avuto molto possesso palla, hanno sfruttato i nostri errori, dovremo evitare di farli, loro contro l’Atalanta hanno fatto gol rubando tempo all’avversario, dobbiamo limitarli, ottimizzare l’occupazione degli spazi intermedi”

Rode: “Siamo venuti qui per vincere. Abbiamo già dimostrato che possiamo rimediare alle nostre assenze difensive e offensive, abbiamo altri giocatori che hanno altre capacità. Quelli che prenderanno il nostro posto domani avranno la nostra fiducia. Dobbiamo essere molto potenti domani, il nostro atteggiamento determinerà la partita. Vogliamo certamente vincere la partita, siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo avuto delle partite in Bundesliga in cui abbiamo giocato bene, non vedo la situazione così negativa come sembra.

Glasner: “La squadra è attenta, positiva, anche nella rifinitura li ho visti bene, abbiamo perso soltanto 2-0 all’andata, possiamo farcela”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Sebastian Rode e Oliver Glasner, centrocampista e allenatore dell’Eintracht Francoforte alla vigilia della sfida contro il Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

A cura di Ciro Troise