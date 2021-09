Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Spalletti: “Guardando il golfo, pensa che il Napoli sia da scudetto? In albergo ho la camera lato monte. Poter assistere a certe sfide è una manna per i tifosi, per motivi storici e sociali sappiamo che i tifosi della Juventus sono in larga maggioranza del Sud ma c’è anche un Sud che non tiferà mai Juventus e sta a Napoli. Per questo sud essere napoletani e tifare Napoli è l’unica cosa che conta e noi ne dobbiamo tener conto”

Spalletti: “Ho visto fare delle buone cose, altre su cui si deve migliorare e ci abbiamo lavorato questa settimana. In questo ragionamento c’è di mezzo il centrocampo, abbiamo dovuto mettere chi avevamo a disposizione, abbiamo inserito Gaetano che adesso non c’è più”

Spalletti: “Le statistiche a nostro favore ci mettono in un vantaggio psicologico, non è il nostro caso. Dire che il Napoli deve assolutamente vincere per le assenze della Juventus ci crea svantaggi, aiuta l’avversario, mi garba poco”

Spalletti: “4-2-3-1? È un’opzione, una cosa che si può fare. Ultimamente abbiamo giocato con il vertice basso e le due mezzali, poi a volte abbiamo anche invertito. Con Gattuso il Napoli ha fatto delle buonissime partite con il 4-2-3-1, il modulo può essere quello. Ci infastidisce la mancanza di Lobotka perchè avevamo organizzato le cose con lui e Demme non c’è ma sono convinto che giocatori del livello di Anguissa e Fabian Ruiz non hanno problemi a prendere il verso del mediano se gli si chiede questo”

Spalletti: “Il saggio del calcio dice: corri, fai contrasti e fai la giocata illuminante e dopo questa corri e vinci i contrasti. Nella scatola di cose da riempire per il calciatore che abbiamo tirato spesso fuori, la fisicità è importante quanto la tecnica, la resistenza e la copertura del campo sono fondamentali quanto il gol e le coperture estrose. Ci sono molte squadre piene di queste caratteristiche. La fisicità fa parte del talento”

Spalletti: “Insigne sta benissimo, a volte si fa fatica a trovare le parole giuste nel coinvolgimento, nell’attaccamento alla maglia. Diventa in altri casi più facile, se dici Insigne, Koulibaly, Ospina per quello che ho visto in questi giorni, basta fare questi esempi per raccontare certi discorsi. Lorenzo ha fatto vedere che ha l’amore per questa maglia, una risorsa che gli fa superare qualsiasi ostacolo. Vedere Koulibaly che si cambia il volo due volte e, quando arriva, non passa neanche da casa e viene direttamente nello spogliatoio, è tanta roba per fare un esempio pratico. Se si stacca un pezzetto di Koulibaly per tutti, è tutto più facile”

Spalletti: “Anguissa domani gioca, è pronto per questa sfida e anche sul lungo termine. Juventus? M’aspetto la possibilità di vedere tutte e due le soluzioni in campo, la Juventus è abituata, De Ligt, Bonucci e Chiellini possono tranquillamente giocare a tre, poi il calcio moderno ci ha abituato che le partite cambiano velocemente di scenario, bisogna essere bravi a cambiare scenario come quando si va in vacanza. Nel calcio è un continuo passaggio da essere preda a diventare predatore, basta vedere le ultime due partite sia nostre che della Juventus. Mertens e Ghoulam? Non sono pronti”

Spalletti: “È uno svantaggio affrontare la Juventus con un solo punto di classifica, basta vedere la reazione del Genoa rispetto alla prima gara a Milano. Le sconfitte creano presupposti di crescita, le vittorie viziano, c’è da tenere l’asticella in quella via di mezzo senza che diventi presunzione”

Spalletti: “Anguissa ha fatto vedere subito sin dal saluto ai compagni di squadra è che uno del livello del Napoli, si vede da come è entrato nello spogliatoio. Sarà molto utile perchè le sue caratteristiche non si trovano negli altri componenti della nostra rosa, era quello che cercavamo per completare il centrocampo, Giuntoli è stato bravo a trovarlo. Per giovedì h0 fatto un accenno perchè commentavamo i disagi e si pensa che quelli del nostro settore non ne mettano altri. La Uefa? Si vede che è uno sveglio”

Spalletti: “Se vogliamo migliorarci, diventare forti, dei grandi, dobbiamo avere lo spessore, il modo di ragionare e la testa dei grandi. Dobbiamo fare tutti i giorni le cose che ci rendono pronti al cospetto di qualsiasi ostacolo. Sapevamo che ci saremmo imbattuti in queste difficoltà, ci siamo preparati anche per sopperire a certi momenti. Ci sono altri poi di ordine burocratico su cui non possiamo farci nulla, sarebbero meglio che li mettessero a posto, soprattutto quello con cui dovremmo relazionarci per la gara di giovedì. Se vogliamo che la gente partecipi, faccia abbonamenti e biglietti, dobbiamo proporre un buon calcio, realizzare uno spettacolo importante. Si può nonostante tutto? Assolutamente, sarà una partita gustosa”

Spalletti: “Allegri conosce l’ambiente bianconero, ha detto la verità sia sulle loro ambizioni che sulle nostre. Juventus eventualmente a -8? Non si fa, è un giochino che mette in svantaggio psicologico. I giocatori stanno benissimo, quelli che hanno dovuto fare voli e partite in Nazionale ovviamente hanno nei muscoli e nella testa la fatica di queste partite. Sappiamo quanto ci tengono a dare un contributo alla propria nazione. Lobotka non sta molto bene, per Zielinski vediamo oggi. Spero di vedere alcuni prima di andare a letto dando loro la buonanotte, altri per fare un massaggio e venire in albergo insieme a noi. Ci sono poi altri che si sono allenati e possono dare un grande contributo”

Spalletti: “Chi ha sognato il pallone fin da bambino come me sognava queste grandi sfide, il gusto della rivalità, della partita importante ed è ciò che anche i calciatori del Napoli avvertono, non vedono l’ora di giocare. Siamo nella situazione ottimale. Osimhen? Con queste partite delle Nazionali e gli obblighi dei voli transoceanici, qualche problema per le società viene fuori, il presidente mi trova un po’ d’accordo quando dice che questa cosa va messa a posto. La giornata di campionato sarà condizionata da queste situazioni, bisogna trovare delle soluzioni diverse. Noi sappiamo un po’ tutto di tutti ma ancora dobbiamo vedere tutti, come per la Juventus ci dobbiamo rendere conto all’ultimo momento il nostro scenario”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise