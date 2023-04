Spalletti: “Sono tutti nelle condizioni di essere scelti. Juan Jesus è un’opzione per domani. Siamo una squadra fortissima e dobbiamo usare dei comportamenti forti, se si usano quelli deboli non viene fuori il valore della squadra. De Laurentiis è il presidente del Napoli, non so se è d’accordo con me, io dico quello che penso io”

Spalletti: “Il Lecce è allenato benissimo, sta in campo benissimo, lo dicono tutti quelli che vedono le loro partite. Hanno perso delle sconfitte nell’ultimo mese per episodi, hanno ottenuto risultati importanti con le grandissime squadre, dobbiamo essere bravi a far riflettere dentro al campo la differenza di valori. Se pensi che sia una gara di riempimento in vista delle altre, rischi di fare la fine dell’altra sera con avversari che passano dentro il nostro recinto senza che vengano aggrediti. Siamo andati a parlare dentro lo spogliatoio, l’abbiamo fatto la mattina dopo. Sono le cose che si dicono fra di noi, ci siamo arrivati con motivazioni diverse rispetto a loro che hanno fatto vedere di essere i campioni d’Italia, noi non abbiamo messo in mostra le qualità che ci hanno portato ad essere primi in classifica con merito. Non si sono viste le disponibilità della squadra corta, aggressiva, la riaggressione nell’azione del terzo gol quando Zielinski ha perso palla. Si sono smarrite delle linee guida della nostra squadra, non sappiamo ancora la fine di questo campionato, mancano ancora dei passaggi. Se pensi di saperla una cosa, non la impari mai, non approfondisci e vai a prendere la sintesi importante. Fuori alla squadra non so cosa è stato detto, dentro la squadra nessuno si è permesso di festeggiare, fare allusioni, da noi non è partito niente. Ci fa sentire a posto con la nostra coscienza, nel valore che dobbiamo avere, nel rispetto, nel pensarla in maniera corretta. Non si parla del Milan ora, solo della prossima partita. Razzismo? È una materia che dobbiamo approfondire bene, prima di dire stupidaggini dobbiamo essere convinti di quale è la soluzione. Dico solo che è un dispiacere vedere certe scene, bisognerebbe stare tutti un po’ più attenti ai comportamenti, riuscire a stabilire delle regole che siano attuate e far pagare le conseguenze a chi sbaglia”

Spalletti: “Vengono dei dubbi quando fai una prestazione non convincente, va fatto sempre il pensiero rivolto al compagno, fare delle corse per lui, dare delle soluzioni più pulite al compagno. Domani Osimhen non ci sarà, abbiamo detto di andare alla settimana successiva riguardo a lavoro, programmazione. Ci sono molte possibilità di vederlo in campo mercoledì, dobbiamo aspettare lo sviluppo concreto della settimana successiva. Farò qualche cambio di formazione. Gli allenamenti mi hanno dato delle belle risposte, mi ha colpito la velocità di palleggio, questa squadra ci ha abituato ad averla ma mi piace sempre vederla, poche volte l’ho avuta. Raspadori? È un’opzione a tutti gli effetti, ha complicato il percorso con i venti minuti contro il Milan. Il clima dell’altra sera non ci ha aiutato, ho detto che senza tifosi non possiamo stare e ho anche ribadito chi viene a fare casino deve stare a casa. Il tutto per lei non deve essere solo un slogan, dobbiamo essere disponibili al punto d’incontro. Per la bellezza di questo traguardo, dobbiamo per forza trovare una soluzione, non si può andare avanti così. Abbiamo una tifoseria leggendaria nel mondo, una città capitale riguardo alla passione per il calcio. L’amore, la passione che ho visto a Sassuolo, ad Empoli, a Torino è un peccato non sfruttarlo, non avere questa risorsa in più per combattere contro gli avversari, lottare su tutti i palloni. È certo che parliamo dell’atmosfera differente, si entra nel pratico, rimango l’ultimo dei Samurai, so che si devono fare cinque vittorie, è qualche anno che sono dietro al pallone che ruzzola, a volte ruzzola bene, poi trova la buchettina e ruzzola male. Alla squadra parlo così, Di Lorenzo l’altra mattina ha finito volendo metterci altre due frasi da capitano. Abbiamo ancora un lavoro da completare, lo dice anche la sconfitta dell’altra sera. Non ci vogliamo accompagnare nè con quelli che hanno compassione nè con gli altri, siamo consapevoli delle nostre qualità. Mancano cinque vittorie, noi non ci accompagniamo nè con questi nè con quelli. Si sta con noi stessi”

Spalletti: “Ci avete attribuito questo concetto d’infallibilità, siamo rimasti sempre umili sapendo di avere difetti come tutte le altre squadre. È stata la bravura dei calciatori a far emergere le qualità e non i difetti. Il Milan è arrivato a questa sfida con il timore di perdere e noi con la convinzione che potesse essere una partita di riempimento per arrivare a quelle di Champions, ha fatto la differenza sotto il profilo delle motivazioni. Dopo aver parlato serenamente di quello che è successo, sappiamo benissimo che da questo momento saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo scudetto. Fino a quando ci mancherà un solo punto alla matematica, non avremo fatto niente. Tutto verrà spazzato via fino a quando non faremo quel punto. Ci siamo preparati mentalmente per quello che si va a trovare, per vincere dei titoli c’è anche da doversi allenare, lavorare, parlare di qualche sconfitta come quella di domenica”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della partita contro il Lecce, valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise