Spalletti: “Quando ho tolto Osimhen, non ho mai visto cattive reazioni da parte del ragazzo. L’anno scorso è capitato che un paio di volte è entrato dalla panchina, è sempre attaccato a ciò che fanno i compagni. Ad Osimhen ho detto che deve diventare uno dei leader di questa squadra, siamo fortunati perchè abbiamo tre calciatori con caratteristiche differenti da mettere nel ruolo di prima punta”

Spalletti: “Regola dei due-tre cambi a partita? È indispensabile, non dico quali saranno perchè è scorretto farlo sapere a loro dai giornali prima che da me. Nelle prossime gare verranno Simeone e Mario Rui in conferenza stampa”

Spalletti: “Abbiamo fatto dei risultati e sappiamo quale comportamento abbiamo avuto per arrivare a questi risultati. Dobbiamo fare di tutto per metterci qualcosa in più, non sono così negativo da prevedere ciò che accadrà, vedremo se ci capiterà, nel frattempo ci prepariamo ad evitarle”

Spalletti: “S’affronta il momento psicologico in maniera semplice, mi metto nei panni di essere un avversario del Napoli, se fossi il tecnico dell’Ajax avrei chiaro cosa dire, gliel’ho anche simulato. Più loro fanno risultati, più gli avversari avranno determinazione. Mentre a noi può fare l’effetto contrario dell’appannamento, a loro può aumentare il livello di motivazioni, l’adrenalina d’obbligare il Napoli ad un risultato differente”

Spalletti: “Fino al gol non siamo stati in grado di controbattere all’approccio dell’Ajax, poi abbiamo avuto una reazione da campioncini e siamo riusciti a metterlo in campo. Sappiamo poi che i risultati delle partite a volte prendono delle direzioni diverse, saremo attenti a cominciare la partita nel modo più corretto possibile”

Spalletti: “L’Europa ha dei ritmi diversi, soprattutto per le squadre che abbiamo affrontato. Quando è venuto fuori questo girone, si pensava proprio a queste difficoltà. Sono i club che caratterizzano la Champions League, ne hanno determinato la qualità, molte squadre fanno questo tipo di calcio, si tratta di vedere cose che attualmente non sono ancora nostre. Bisogna avere una prospettiva su dove andare a migliorare, alimentare come diceva Jack questa voglia, ricerca per tutto ciò di cui c’è bisogno durante la partita”

Spalletti: “Avere Osimhen in partenza è già un punto di forza. Su Rrahmani non si può fare nessun discorso riguardo alla prevenzione, ha subito questa torsione, ci dispiace perchè per noi è una perdita importante, si sono allenati tutti bene, abbiamo diverse armi anche nel reparto difensivo”

Spalletti: “Domani ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno, conosciamo la reazione che avrà l’Ajax considerando il risultato dell’andata, dobbiamo interpretarla come se fosse una finale, dobbiamo metterci tutto l’atteggiamento carico di voglia, di fame che c’è nelle finali senza fare alcun tipo di calcolo. Sarebbe un grossissimo errore, questo nostro atteggiamento ci ha portato grandi risultati”

Spalletti: “Forse in alcuni momenti domenica il ritmo è stato più basso rispetto a quello a cui ci siamo abituati nelle ultime partite. Non so se è stata stanchezza o per le caratteristiche degli avversari e per la loro prestazione. Li avevo visti allenarsi benissimo prima di Cremona e molto bene oggi, sono fiducioso che si riesca ad avere i nostri livelli di ritmo anche domani”

Raspadori: “Alla base di tutto c’è un grande rapporto di stima e amicizia, quando il mister fa le scelte così c’è da parte di tutti la voglia di esprimersi al meglio. C’è una bellissima atmosfera che porta vantaggi a tutti, è giusto che il mister faccia le scelte in base allo stato di forma di noi calciatori.

Raspadori: “La partita d’andata è passata, bisogna resettare, abbiamo fatto tante cose positive, mi aspetto grandissima intensità sia da parte loro che nostra, tante palle perse, chi sarà più bravo a recuperarle e ripartire avrà la meglio, domani giocheremo in casa, il Maradona sarà il dodicesimo uomo in campo”

Raspadori: “Tutto quello che finora sono riuscito ad esprimere sul campo è frutto del lavoro della squadra. Arriva dal collettivo, mi sono sempre sentito attaccante, ho sempre fatto la prima punta. Non mi sto rendendo conto solo ora di fare questo ruolo, sono sempre stato a mio agio”

Raspadori: “Penso che sia un aspetto molto positivo non avere titolari e riserve, ci porta ad essere al servizio della squadra. Ci sono tantissime partite, tanti momenti per mettersi in mostra, le occasioni sono tante, dobbiamo essere focalizzati e concentrati nel tempo che abbiamo a disposizione”

Raspadori: “Il nostro percorso sta andando alla grande, l’obiettivo è alimentare ogni giorno la mentalità che si sta costruendo. Con grandi risultati a volte si tende ad abbassare la concentrazione, vogliamo alimentare questa voglia di fare bene, scendere in campo con forza soprattutto in questa competizione. Il calcio europeo è molto propositivo, vogliamo alimentare l’entusiasmo e limare i dettagli”

Raspadori: “È stato fondamentale sentire la fiducia dell’allenatore dal primo momento, poi è bello avere compagni come me che lottano affinchè ognuno si riesca ad esprimere al meglio”

Raspadori: “È una grande occasione per noi, vogliamo continuare ad alimentare l’entusiasmo e i risultati che stiamo ottenendo. Il ritorno di Osimhen? Più ne siamo meglio è, la competizione è sana, ci porta ad alzare il livello”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Giacomo Raspadori, allenatore e attaccante del Napoli alla vigilia della gara contro l’Ajax, valida per la terza giornata del girone A della Champions League.

A cura di Ciro Troise