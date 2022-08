Spalletti: “Riguardo all’atteggiamento tattico, si possono usare e si useranno entrambi i sistemi di gioco, sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. Stiamo valutando di tenere con noi Gaetano e Zerbin, ci possono venir comodi, sono allo stesso livello degli altri. Ambrosino ha bisogno di fare qualche partita per esperienza, per poter stare a questi livelli, ha delle caratteristiche in cui deve migliorare, quando si gira dentro l’area di rigore ha questa castagna difficile per qualsiasi portiere, sente la porta. Politano stamane si è allenato molto bene con il gruppo, non so quanti minuti ha nelle gambe, farò domani ulteriori valutazioni in conseguenza di tutto ciò che appare sotto i nostri occhi. Rigorista? Non c’è già una lista, diventa facile perchè si vede chi li tira meglio in allenamento. Voglio salutare Garellik, è stato un calciatore mai banale, non lo sono mai state le sue parate e anche le città dove lui ha vinto gli scudetti”

Spalletti: “Tento di far giocare i più forti, Osimhen e Simeone hanno caratteristiche da prima punta, non che si spartiscono il campo, però, possono farlo, si possono dividere i compiti, dipende da che partita è, da come si sta giocando. Simeone? Ha fatto 17 gol senza battere i rigori, solo in campionato. Abbiamo fatto un buon acquisto, è chiaro che poi ci sarà da vedere gli equilibri di squadra. Abbiamo a disposizione quest’anno una rosa che ci permette anche di variare il modo di giocare, siate fiduciosi”

Spalletti: “Chi pensa che battere il Verona sia una cosa semplice non ha mai indossato le scarpe da calcio. Il Bari ha giocato una straordinaria partita in Coppa Italia, li troveremo più agguerriti”

Spalletti: “Mercato col campionato aperto? Queste sono le regole, ci dobbiamo adeguare. Noi addetti ai lavori facciamo un po’ le sentinelle, sviluppano tutti il loro lavoro in maniera esemplare senza pensare al mercato”

Spalletti: “Ho visto i ragazzi molto motivati, più passano i giorni più li vedo interessati. Vedo le facce tirate al punto giusto, la palla viaggia veloce, come ha chiesto Doveri si va a fare più impatti ed è una cosa importante, il calcio inglese da cui tutti attecchiscono dice questo, che ci sarà diversità tra fallo e contatto, non tutti i contatti sono falli. Ci siamo subito adeguati, siamo vogliosi di mettere in pratica le nostre intenzioni. Kim? Attraverso quel video che tutti avete guardato, ci si può prendere tutte le qualità dell’uomo, del calciatore. Presentarsi così ad una cena con tutti i dirigenti è sintomo di personalità, ha grande leadership, poi ha completato il tutto sul campo, è forte fisicamente, negli impatti, nel gioco aereo. Il secondo giorno l’ho incontrato nel corridoio, nello spogliatoio diceva sali, scappa, fermo. Gli altri hanno qualcosa da imparare nel nostro calcio, nella difficoltà per la qualità degli avversari che dovranno affrontare, Kvara ha le caratteristiche per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ha voglia di misurarsi, personalità, è un ragazzo che ha uno spirito grandioso, tutte le mattine arriva in anticipo per prendere nuove cose. Olivera ora si comincia a vedere, ha sofferto a causa dell’infortunio, nel reinserimento ha dovuto mettere a posto delle cose, non ha potuto subito mettere in mostra le sue qualità, ha fatto il miglior tempo sulla resistenza/velocità, è un esempio per la vostra squadra”

Spalletti: “Ho tre portieri, otto difensori, sette centrocampisti e sette attaccanti, siamo a posto. Sirigu è arrivato in ottima condizione, come ha richiesto lui da grande professionista, ha doppiato qualche allenamento, aveva bisogno di riprendere distanze corrette”

Spalletti: “Contratto più lungo? Non me ne importa nulla e non mi sarebbe piaciuto, alla mia età conviene fare contratti di un anno, farò sempre così se avrò la possibilità di allenare ancora. Simeone? Se è tutto a posto, viene a Verona, è uno dei giocatori di cui abbiamo bisogno e Napoli è ciò che serve a Simeone in questo momento della sua carriera. Obiettivi di mercato? È scorretto parlare di chi non è con me nei confronti di chi ha pedalato tanto finora seguendo le mie indicazioni”

Spalletti: “È una responsabilità che mi stimola tantissimo, sono cambiate le dinamiche dello spogliatoio quando fai a meno di Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne ci sono delle situazioni di personalità, spessore, carattere. Dobbiamo ricreare quelle condizioni, dal mio punto di vista non ho timore di niente. La squadra che scenderà in campo a Verona, eccetto qualche calciatore, è composta in gran parte da giocatori che c’erano l’anno scorso, sono convinto che faranno rivedere quanto di buono hanno fatto. Chi va via dev’essere sostituito da giocatori di valore e prospettiva, non bisogna dimenticarsi che giocheremo la Champions League e che saremo in terza fascia. Giocheremo contro calciatori top e squadre italiane che sono andati a prendere giocatori già affermati, a cui basta dare la maglia e metterli in campo. Dobbiamo saperlo e andare a vedere, sono molto fiducioso. Siamo andati a prendere giocatori che fanno per noi, sarà un campionato lungo e difficile, valuteremo strada facendo, è difficile parlare all’inizio con un cambiamento così radicale”

Spalletti: “Era stato detto già pubblicamente che la società dovesse abbassare il monte ingaggi, il presidente mi ha detto che doveva fare questo percorso e mi ha chiesto se volessi allenare il Napoli. Noi faremo del nostro meglio fin da subito, sono convinto che farà innamorare di nuovo come successo lo scorso anno i suoi tifosi e coloro che hanno a cuore le sorti del Napoli”

Spalletti: “Riguardo al ringiovanimento della rosa e all’abbassamento dei costi, ci siamo, riguardo al resto abbiamo da lavorare, c’è meno di un mese di tempo alla chiusura del mercato, ci sono dodici punti da conquistare. Bisogna vedere ciò che succederà, è un calciomercato lento per le difficoltà finanziarie, tutti ora stanno più attenti a fare delle spregiudicatezze, commettere delle follie. C’è un inizio anticipato, diventa tutto più complesso, bisogna aspettare il tempo corretto affinchè la società riesca a completare la rosa come si è detto”

Spalletti: “Quando sono arrivato, la prima volta che ho conosciuto Aurelio mi ha spiegato quello che era il suo futuro percorso con il nuovo allenatore. Mi ha prospettato un Napoli di transizione che riguardasse conti, il ringiovanimento della rosa facendo funzionare la squadra. Per mettere mano ai conti, bisognava giocare un buon calcio, nei due anni precedenti nessun giocatore era stato richiesto, quindi non c’era stata la possibilità di operare. Gli obiettivi sono stati centrati, magari con un po’ di rammarico come mi ricordate voi, ora si parla di un Napoli che non vede più nelle loro fila giocatori importanti che hanno permesso di portare a casa risultati importanti. Si parla di calciatori per un nuovo ciclo, il Napoli ha sempre ambizioni alte, altissime, abbiamo una città alle spalle che se lo merita, dobbiamo subito assumerci le nostre responsabilità. L’idea che debba gettare io le basi per il Napoli dei prossimi anni è una responsabilità che mi assumo volentieri, mi stimola tantissimo. Non posso promettere niente, si gioca per raccogliere il massimo a disposizione, in questo percorso, come dicono in tanti, ci vuole un po’ di tempo, disponibilità rimanendo alta quella che è l’ambizione”

