RILEGGI IL LIVE – Spalletti: “Vicario, Parisi e Baldanzi sono calciatori fortissimi, li troveremo nelle grandi squadre”

Spalletti: “Se vieni con la postura giusta all’allenamento, nasce lì la consapevolezza. Volevo Lobotka all’Inter, me lo segnalò Alessandro Pane. Simone Beccaccioli conosce tanti calciatori, ne parla spesso con il direttore. Anguissa? È uno fortissimo, un extralarge, va a fare una sovrapposizione in bandierina. Ci sono questi calciatori che vanno al limite dell’area, ha un raggio d’azione per le dimensioni del campo. Premio Bearzot? Mi inorgoglisce per il tipo di calcio che ha trasmesso, averlo a casa mia mi fa sentire più forte”

Spalletti: “La nostra impostazione è giocare un buon calcio, assomiglia alle nostre qualità per andare a fare più risultati possibile. Innanzitutto dipende che squadra si ha, se si hanno calciatori forti. Sono valutazioni che vanno fatte volta per volta, fino a quando si ha a che fare con Di Lorenzo che è disponibile, ha il sentimento per l’aiuto al compagno. Sono degli elementi che sono super, bisogna farci attenzione. Il nostro motore non è potentissimo, però è importante avere un altro che possa subentrare perchè il titolo può calare a meno che non siano Di Lorenzo, Osimhen e Lobotka”

Spalletti: “Le trasferte determinano fatica e, infatti, abbiamo dato un giorno di riposo. Abbiamo dei preparatori che sanno benissimo andare ad indicarmi il carico degli allenamenti successivi. Le distanze, la velocità, il carico muscolare, mentale, si fa in modo che da un punto di vista d’impostazione non si vada ad addizionare fatica. Quando si vince le partite così, sono dei massaggi alla testa oltre che ai muscoli, funziona più del massaggiatore professionista. Stanno tutti abbastanza bene, si cerca d’andare a scegliere il meno possibile, ho sempre tanti dubbi. Chiedo di non fare confusione tra il lavoro e la scaramanzia, è il lavoro, quello che dobbiamo fare. Dobbiamo mettere un pannello, poi se c’è chi vuole comprare pasticcini e spumante, lo facciamo solo se c’è un compleanno. Si va a lavorare in maniera corretta, la partita contro l’Empoli ci ha distrutto il cammino di un anno intero, per l’equilibrio, la maturità, c’erano state delle reazioni anche alle sconfitte. Diventano devastanti, senza camera d’aria, gomme piene e via. È una partita difficile, capisco che voi a volte facciate fatica ad interpretare le difficoltà di queste gare. Se voi veniste nella nostra situazione, sarebbero anche più comprensivi questi discorsi. Vogliamo vincere per dare più soddisfazioni possibile alla nostra città, sentiamo l’amore per i nostri colori. Non permetteremo che dall’euforia cominci la presunzione che sarebbe la fine della crescita personale”

Spalletti: “Siamo sempre alla ricerca di spunti, modelli, l’Empoli lo è, basta farsi un giro al centro sportivo di Monteboro. Strada facendo si vanno a trovare nuove esperienze, c’è la possibilità di accorgersi e sapere già tutto. Ho avuto la fortuna di aver trovato calciatori forti che mi hanno permesso di allenare il Napoli”

Spalletti: “Il Napoli ha fatto dei passi in avanti, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza tattica, sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori fortissimi come Vicario, Parisi, Baldanzi, ce li troveremo il prossimo anno nelle grandi squadre. Adesso già sanno come comportarsi in campo, Luperto aveva necessità di giocare con continuità. Dobbiamo essere bravi a meccanizzare bene nella testa l’importanza di queste partite come quando si ha gli occhiali da fabbro di lato non si vede niente, si vede solo il punto davanti”

Spalletti: “Ho appreso da poco della morte di Costanzo, sono molto dispiaciuto. È un uomo della televisione, sono dispiaciuto per tutte le cose che ha fatto”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Empoli-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise