Van Bronckhorst: “Il Napoli è una squadra forte, bisogna capire come rientreranno dopo la sosta a gennaio. Credo che andranno bene generalmente, poi nei turni successivi possono essere squadre molto forti”

Van Bronckhorst: “Vogliamo avere una difesa ben solida e sfruttare le opportunità che ci capiteranno. Cercheremo di partire bene sin dall’inizio. Abbiamo difensori che ci possono consentire di avere una strategia simile. Dobbiamo partire subito forti, anche se dovessimo prendere dei gol dobbiamo cercare di fare comunque il nostro gioco, non come è accaduto contro Liverpool e Ajax. Riguardo a Maradona, l’ho incontrato in Argentina, stavo tornando da una partita, lui si è unito nel nostro autobus, si è complimentato per la vittoria in semifinale”

Van Bronckhorst: “Maradona? Il mio primo pensiero va al Mondiale del 1986 ma anche alle sfide con Gullit, Rijkaard e Van Basten. L’ho incontrato un paio di volte, è uno dei miei idoli. È bellissimo giocare in questo stadio, la città lo sostiene alla grande”

Arfield: “Alcune nostre partite richiedono un cambio di strategia e di consapevolezza, dobbiamo avere una certa personalità, mettere in campo il nostro gioco”

Van Bronckhorst: “Non dobbiamo avere paura, rispettare l’avversario. Abbiamo un’altra opportunità e daremo il meglio. Ci sono tanti giocatori infortunati, ci siamo allenati, abbiamo un calendario molto impegnativo, dovranno essere fatti dei cambiamenti alla squadra”

Arfield: “Dobbiamo ignorare il peso delle critiche e dare il massimo”

Van Bronckhorst: “È stato sicuramente un periodo molto difficile, il modo migliore per uscirne è ottenere un buon risultato. Giocheremo contro una squadra forte in uno stadio meglio, dovremo dare il massimo. Il Napoli è una delle squadre più forti della serie A, viene da undici vittorie, proveremo a fare del nostro meglio”

conferenza stampa di Giovanni Van Bronckhorst e Scott Arfield, allenatore e centrocampista del Glasgow Rangers alla vigilia della gara di Champions League contro il Napoli.

