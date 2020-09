RILEGGI LIVE – Tim Cup Primavera: Napoli-Ascoli 4-0 (13′ Cioffi, 42′ Altomare, 75′ Potenza, 94′ Umile), azzurrini al turno successivo

Al termine del match il rappresentante di “Cercola Partenopea” fa piccoli festeggiamenti con il portiere del Napoli Pinto e gli consegna anche una sciarpa celebrativa

94′ GOOOL NAPOLI!!! Apertura dalla sinistra di Potenza che crossa al centro dove Umile di controbalzo insacca il poker. Finisce il match!!!!

91′ Umile cerca di mettere in porta Ambrosino, ma Zizzania legge bene la traiettoria ed anticipa l’attaccante

90′ Quattro minuti di recupero

87′ Ammonito Ambrosino nel Napoli

86′ Uno-due tra Izzo e Statev, la conclusione di Izzo è centrale, blocca Pinto

85′ Tiro di Alagna dalla distanza, un rimpallo favorisce Olivieri ma la sua conclusione finisce a lato

83′ Ci prova Olivieri nell’Ascoli ma respinge bene Pinto

82′ Esce Ceparano ed entra Virgilio

79′ Palla di Umile per Ambrosino che è in ottima posizione, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

76′ Esce Riccardi ed entra Pozzessere

75′ GOOOL NAPOLI!!!! Triangolazione lato destro tra Potenza e Vergara che lancia nuovamente Potenza, s’inserisce ed insacca alle spalle del portiere!!!

72′ Cross di Potenza, ma la palla è irraggiungibile per chiunque in area

70′ Escono Sami e Altomare, entrano Iaccarino e Ambrosino

66′ Azione sulla destra di Pulsoni che mette al centro dove ci prova Franzolini, palla alta sulla traversa

65′ Ci prova Izzo da fuori area, palla nettamente out.

63′ Vergara manda in porta Umile, ma è decisivo Izzo in chiusura

62′ Altomare parte palla al piede e crossa Umile che manca incredibilmente la porta. Tutto fermo per offside

61′ Escono D’Agostino e Cioffi, entrano Vergara e Umile. Nell’Ascoli esce Ciccarelli ed entra Olivieri

60′ Cross di Statev, interviene in maniera maldestra Guarino che sfiora l’autogol ma la palla va in angolo. Sugli sviluppi del corner ci prova Statev, ma chiude Barba

57′ Calcio di punizione dalla destra, rinvia la difesa dell’Ascoli ma ci prova Ceparano al volo e palla deviata in angolo.

55′ Ammoniti per scaramucce sia Romano che Riccardi

53′ Sami lancia D’Agostino che va al tiro, palla a lato

Inizia il secondo tempo

Due cambi nell’Ascoli, Pulsoni per Galletta e Markovic per Markievicz

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo

46′ D’Agostino si invola in area avversaria e va al tiro, palla debole che blocca il portiere.

45′ Due minuti di recupero

42′ GOOOL NAPOLI!!!! D’Agostino buca la difesa ospite con una palla in verticale, s’invola Altomare che di sinistro a tu per tu con il portiere insacca!!

38′ Romano lancia da sinistra per Altomare che viene anticipato in extremis da Zizzania

37′ Calcio d’angolo di Sami, prolunga di testa Barba e Guarito viene trattenuto in area di rigore. Tanti dubbi con l’arbitro che lascia correre

36′ Sugli sviluppi di un azione dell’Ascoli tiro dal limite di Izzo, palla centrale e blocca Pinto

30′ Sami in verticale per Altomare, cross basso per Cioffi che non ci arriva per pochi centimetri

29′ Calcio dalla punizione dalla sinistra, smanaccia Zizzania. La palla arriva a D’Agostino il cui tiro termina alto

25′ Esce Palazzino ed entra Statev nell’Ascoli.

22′ Lancio di Galletta per il numero dieci dei marchigiani che stoppa male ed è bravo Guarino a chiudere

21′ Grande palla di D’Agostino per Altomare che va al tiro ma viene respinto bene dal portiere

20′ Cross di Cioffi per Altomare che manda il pallone a lato

19′ D’agostino premia Potenza che va al cross basso ma blocca il portiere

15′ Prova a reagire l’Ascoli ma il tiro cross è bloccato da Pinto

13′ GOOOL NAPOLII!!!! Romano serve bene Cioffi (bravo Altomare a lasciare correre), Cioffi va davanti alla porta ed insacca!!!

6′ Altomare serve palla per D’Agostino che aziona il turbo, salta un avversario e mette al centro dove da buona posizione spara alto Cioffi.

3′ Palla sulla destra di Palazzino che si inserisce e va al tiro , respinge in corner Pinto. In occasione del corner ci prova Galletta, palla di poco alta.

2′ Ancora D’Agostino che serve Altomare, il tiro del centravanti va a lato.

1′ D’Agostino ruba palla Gurini e prova a sorprendere il portiere con un tiro

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Partita che si gioca a porte chiuse, ma fuori allo stadio i tifosi degli azzurrini vedono il match addirittura dalle proprie auto.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-3): Pinto; Barba, D’Onofrio, Guarino; Potenza, Sami, Ceparano, D’Agostino; Cioffi, Altomare, Romano. Panchina: Baietti, Provitolo, Marrazzo, Virgilio, Costanzo, Iaccarino, Sepe, Vergara, Umile, Ambrosino, Acampa. All. Cascione

ASCOLI (4-2-3-1): Zizzania, Galletta, Markiewicz, Ceccarelli, Gurini; Alagna, Izzo; Franzolini, Palazzino, Intinacelli; Riccardi. Panchina: Bolletta, Markovic, Olivieri, Marucci, Colistra, Statev, Pulsoni, Cisternino, Pozzessere, Stragapede. All. Abascal Perez.

Benvenuti alla diretta testuale del primo turno della Coppa Italia Primavera tra il Napoli e l’Ascoli. Debutto ufficiale insidioso per il nuovo corso azzurro con Emmanuel Cascione in panchina con il Napoli che affronterà l’Ascoli, squadra di Primavera 1, reduce dalla sconfitta per 2-3 nella prima giornata contro la Roma, a differenza degli azzurrini retrocessi nella Primavera 2, serie B della categoria. In caso di successo il Napoli sfiderà la vincente del match tra Lazio e Cosenza, giocando sempre in casa la sfida in turno unico.