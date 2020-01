RILEGGI LIVE – Under 15: Crotone-Napoli 1-2 (5’st Valente, 11’st Solmonte, 18′ st L.Russo ), gli azzurrini vincono in rimonta

35′ Finisce il match! Il Napoli vince il primo match del 2020!

31′ Tanti rovesciamenti di fronte, ma nessuna occasione.

23′ Il Crotone prova a reagire, ma il Napoli difende bene.

18′ GOOOL NAPOLI: dal dischetto insacca con un cucchiaio Lorenzo Russo!

11′ GOL NAPOLI: cross dalla sinistra di Vilardi, mette al centro e di testa il neo entrato Solmonte insacca!

5′ Gol del Crotone: cross di Pugliese, svirgola un difensore del Napoli e da pochi passi Valente insacca in rete.

1′ Inizia il secondo tempo. Entra Solmonte per Russo

SECONDO TEMPO

35′ Finisce il primo tempo

30′ Mischia furiosa in area Napoli e Valente da pochi passi non riesce ad insaccare

25′ Miracolo di Piccolo che chiude con un gran intervento su Visconti

18′ Gran conclusione dal limite di Peluso e palla che sfiora l’incrocio dei pali

13′ Negli azzurri prova qualche spunto Vilardi, ma ancora nessun occasione degna di nota

6′ Buon inizio del Napoli che prova ad attaccare e rendersi pericoloso

1′ Inizia il match

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Crotone: Piccolo, Formisano, , F. Pugliese, Carbone, Russo, D’Aprile, Greco, Polimeni, Valente, Battimelli, Scarpelli. PANCHINA: Scarriglia, Bianchi, Procopio, Lupinacci, Scandale, Le Pera, De Vuono, M.Pugliese

Napoli: Iovino, Romano, Russo, Peluso, Manzo, Mazzone, Vilardi, Visconti, Solmonte, Milo, Carbone. PANCHINA: Pellino, Di Lauro, D’Avino, Musto, Balestriere, Russo, Cuciniello, Miele.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Crotone-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato under 15 girone C. Gli azzurrini vogliono riscattare la prima sconfitta rimediata in campionato sul campo del Frosinone con cui hanno chiuso il 2019 e affrontano in trasferta il Crotone battuto 3-0 all’andata al Kennedy e ultimo in classifica con soli quattro punti, conquistati tutti fuori casa con il pareggio di Ascoli e il successo nel derby calabrese contro il Cosenza.