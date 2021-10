RILEGGI LIVE – Under 15: Napoli-Reggina 2-3 (6’pt Picca, 14’pt Parafioriti, 22′ e 28 st Cosentino, 35’st Giglio), sconfitta casalinga per gli azzurrini

35’+4 Finisce il match!

36′ Ammonito Buzzella del Napoli

35′ GOOOL NAPOLI! Punizione dalla trequarti, cross di Ponticelli e Giglio di testa insacca!

33′ Dentro Misevari, Menglaviti e R.Zagari ed escono De Lorenzo, Veron e Cosentino

29′ Escono Lupacchio e Cimaruta, dentro Ponticelli e Buzzella. Nella Reggina fuori Parafioriti e Zagari R., dentro Greco e Malara.

28′ Gol Reggina: Cosentino scatenato, sfrutta un errore di Rocco e dall’out destro insacca con un diagonale.

26′ Cosentino ruba palla a Rocco e va al tiro

23′ Quattro cambi per il Napoli. Fuori Garofalo, Arzillo, Picca e Napoletano, dentro Raiola, Cacace, Iaccarino e Iovine.

22′ Gol Reggina, Cosentino ruba palla a Lupacchio e va al tiro il portiere respinge, ma sulla respinta insacca!

19′ Azione pericolosa della Reggina con Cosentino che triangola con Mairano e di testa manda a lato.

13′ Si gioca poco a causa dei numerosi falli da ambo le parti.

12′ Fuori Sorrentino e dentro Giglio nel Napoli

7′ Gestione non proprio all’altezza dell’arbitro e clima teso.

6′ Ammoniti Arzillo e Veron, animi surriscaldati in campo.

4′ Sugli sviluppi di una rimessa Cosentino ci prova, deviazione decisiva di un difensore azzurro.

2′ Palo Napoli. D.Distratto serve Napoletano in area di rigore che si accentra e va al tiro, palla sul palo.

Maisano e Gatto per Longo e Gatto (fratello). Inizia il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

35′ Finisce il primo tempo

32′ Cross di F.Distratto per Picca, ma il suo colpo di testa termina sopra la traversa e non impensierisce la squadra avversaria.

24′ Corner per il Napoli di D.Distratto, Rocco si libera sul secondo palo ma non riesce ad insaccare in rete.

20′ Lancio dalle retrovie, Sorrentino serve Picca che non si coordina nel migliore dei modi e tira fuori. Una chance sprecata per l’attaccante.

14′ GOL REGGINA. Il Napoli perde palla con Garofalo, Parafioriti ne approfitta rubando palla e insaccando con un diagonale

12′ Ammonito Cimmaruta per una trattenuta

10′ Punizione bassa di Napoletano e per pochi centimetri gli azzurrini non arrivano sulla palla.

9′ Ammonito R.Zagari per una trattenuta su Lupacchio

6′ GOOOL NAPOLI! Il Napoli recupera palla grazie alla pressione alta, F.Distratto serve Picca che si libera in area ed insacca in rete!

4′ Contropiede pericoloso Reggina, Parafioriti serve Veron che sul filo del fuorigioco avanza e tira a lato. Prima interessante chance per gli ospiti

2′ Verticalizzazione di Napolitano per Distratto che dribbla e poi va al tiro, palla a lato.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Gisondi; Lupacchio, Distratto F., Cimmaruta, Rocco, Garofalo, Sorrentino, Arzillo, Picca, Napoletano, Distratto D. PANCHINA: La Matta, Carofilo, Ponticelli, Buzzella, Raiola, Cacace, Iaccarino, Giglio, Iovine. All. Sorano

REGGINA: De Lorenzo, Tortoriello, Cosmano, Brutto, Ramondino, Zagari R., Longo, Gatto, Cosentino, Parafioriti, Veron. PANCHINA: Manglaviti, Greco, Misefari, Movilia, Alvaro, Maisano, Zagari L., Gatto, Malara. All. Cassalia

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Reggina, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini alla prima di campionato hanno battuto in trasferta 5-1 il Lecce e vogliono continuare con lo stesso ritmo anche per l’esordio interno al Kennedy. La Reggina anche ha portato a casa i tre punti alla prima giornata battendo 1-0 la Salernitana.