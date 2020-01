RILEGGI LIVE – Under 16, Crotone-Napoli 0-7 (7′ Flora, 14′, 26′, 26′ st Pesce, 9′ st Di Dona, 17′ st Scognamiglio, 40′ st Spavone)

Il match termina con lo 0-7 di Spavone

CONCESSI DUE MINUTI DI RECUPERO

35’ Giallo per De Pasquale

22’ 0-6 Pesce su assist di Spavone!

19’ cambi Napoli fuori Gioielli e Scognamiglio. Dentro Spavone e Salierno

17’ 0-5 NAPOLI! Scognamiglio segna su cross di Marchisano

11’ cambi Napoli: fuori Marranzino, Di Dona, Pontillo e Boffelli, dentro Di Palma, Norcia,P e Connola

9′ GOL DEL NAPOLI! Spettacolare azione in possesso del Napoli con Giannini che pesca Di Dona che al volo batte il portiere. 0-4!

5′ Napoli in possesso a controllo del risultato

INIZIA LA RIPRESA: nel Napoli fuori Flora e dentro Di Pasquale, nel Crotone fuori Nisticò, dentro Di Palma

FINE PRIMO TEMPO

CONCESSO 1′ DI RECUPERO

40’ Traversa di Marranzino dal limite

34’ Occasione Napoli con Scognamiglio che non arriva di un soffio cu cross di Di Dona

30’ Primo tiro del Crotone, si supera Boffelli in angolo

26′ GOL DEL NAPOLI!I ripartenza Marranzino innesca Pesce che fulmina il portiere! 0-3!

18’ Ottimo Napoli. Scognamiglio per Marranzino, para facilmente il portiere

14′ GOL DEL NAPOLI! Grande azione del Napoli che porta Scognamiglio al cross, Pesce insacca in area di testa. 0-2!

13’ Tiro di Scognamiglio, blocca il portiere

7′ GOL DEL NAPOLI! Segna Flora di testa su rimessa lunga di Giannini. 0-1!

2′ Buona trama del Napoli che non riesce a trovare l’ultimo passaggio

12:34 – PARTITIA INIZIATA, batte il Crotone

12:00 – Ecco le formazioni:

CROTONE: Lucano, Moschella, De Fazio Palermo, Filosa, Spezzano, Mollo, Rossi, Cantisani, Nisticò, Zimbalatti. A disposizione: Falbo, De Paola, Macrì, Pace, Iaquinta, Lagani, Canino, Sorbara, Chiariello. All.: Lomonaco.

NAPOLI: Boffelli, Marchisano, Giannini, Gioielli, Di Leo, Pontillo, Di Dona, Flora, Pesce, Marranzano, Scognamiglio. A disposizione: Connola, Palmieri, Frulio, De Pasquale, Di Palma, Salerno, Norcia, Spavone. All.: Bevilacqua.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Crotone-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato under 16 girone C. Gli azzurrini sono secondi in classifica a cinque punti dalla Roma e con quattro di vantaggio sul Perugia, difendere la seconda posizione è importante per tutelare l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. Il Napoli affronta il Crotone penultimo in classifica con soli sette punti, gli azzurrini hanno chiuso il 2019 e il girone d’andata con un pareggio sul campo del Lecce mentre i calabresi hanno perso nell’ultimo turno in casa contro la Juve Stabia. Si tratta della prima gara del girone di ritorno, all’andata il Napoli vinse 2-0 al Kennedy.