RILEGGI LIVE – Under 17: Napoli-Ascoli 2-1 (21′ Majga, 42′ Marranzino, 64′ Marchisano), gli azzurrini vincono in rimonta

95′ FINISCE IL MATCH!!!!

92′ Ci prova D’Avino di testa e la palla va a lato

91′ Punizione dalla mediana, esce Boffelli con i pugni e ci prova al volo Corvino. Palla che termina alta.

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Punizione dalla distanza dell’Ascoli, Boffelli chiude in uscita ma rischia visto che lascia la porta sguarnita.

84′ Ci prova Pesce con un pallonetto da fuori area, blocca facile il portiere.

83′ Escono De Pasquale, Di Dona e Hysaj, entrano Picardi, Vilardi e Flora.

82′ Errore in uscita di Hysaj, prova il tiro Corvino e Boffelli si rifugia in corner

81′ Ammonito Corvino per fallo da dietro su De Pasquale

77′ Escono Manari, Carano e Majga, entrano Corvino, Zagro e Zoboletti.

76′ Pesce in agguato su un rinvio sbagliato dell’Ascoli che si salva in extremis

74′ Tiro dalla distanza di Manari, palla alta. Esce Carnevale ed entra Russo. Il Napoli passa al 4-3-3.

67′ Escono Rizzi e Spadoni, entrano Flaiano e Nicolai.

64′ GOOOL NAPOLI!!!! Corner di Marranzino, stacca Marchisano e azzurri in vantaggio!

63′ Azione sull’asse di Pesce-Marranzino che va al tiro, il portiere respinge in corner.

60′ Gran percussione di De Pasquale che va al tiro ed impegna il portiere, sulla respinta ci prova Pesce che viene murato

58′ Ammonito Spadoni per un fallo su Marchisano

56′ Entra Di Matteo ed esce Gagliardi

53′ Esce Pontillo ed entra il 2005′ D’Avino

49′ Tiro di Rizzi, palla a lato

48′ Carnevale cade in area con Rossi, ma l’arbitro lascia correre.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Traversa di Pontillo! Finisce il primo tempo!

45′ Contatto dubbio in area tra Pesce e Rossi, per l’arbitro non c’è nulla.

42’GOOOL NAPOLI!!! Marranzino si accentra e da fuori area beffa il portiere!

39′ Cross di Marchisano per Pesce che ci prova, ma deviazione fondamentale di Rossi

29′ Cross pericoloso di Manari, ma non arriva nessuno sulla palla.

28′ Palla persa sull’asse De Pasquale- Hysaj, Ricci si trova davanti alla porta ma è fuorigioco.

27′ Tiro deviato da Carnevale di poco a lato. L’arbitro incredibilmente non dà corner

23’Ammonito Pontillo per un fallo su Rizzi

21′ Gol Ascoli: Manari serve dalla destra Majga che di piatto batte Boffelli.

16′ Da posizione defilata Pesce mette al centro, ma è lunga per De Pasquale.

13′ Di Dona si fa rubare palla da Rizzi che va al tiro, palla in corner. Sul tiro ci prova di testa Mancini. Palla a lato

11′ Tiro di Marranzino contratto dalla difesa dell’Ascoli

9′ Traversone di Marranzino, ci prova Pesce da posizione molto defilata. Palla a lato.

3′ Cross teso di Di Dona, sfiora Maresca e per un soffio non ci arriva Pesce

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Boffelli; Marchisano, Giannini, Pontillo, Hysaj; De Pasquale, Spavone, Carnevale; Di Dona, Pesce, Marranzino. PANCHINA: Turi, Vilardi, Picardi, D’Avino, Tortora, Longobardi, Flora, Russo, Miele.

ASCOLI (4-3-3) Maresca, Regini, Regnicoli, Spadoni,Rossi, Acciarri, Carano, Gagliardi, Maiga, Manari, Rizzi.. PANCHINA: Mancini, Zoboletti, Corvino, Di Matteo, Castorina, Nicolai, Zadro, Flaiano, Madri.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la seconda giornata del nuovo format del campionato Under 17 che è ripartito cinque mesi e mezzo dopo lo stop di ottobre a causa della pandemia. In questi mesi solo allenamenti e amichevoli, oggi finalmente si riparte. Il nuovo format prevede otto gironi da cinque squadre, la prima classificata accede ai quarti di finale. Per gli azzurrini si tratta della prima partita dopo tanto tempo perchè la scorsa settimana, in virtù di una positività del gruppo-squadra, la trasferta di Pescara è stata rinviata a giovedì 22 aprile alle ore 16.