Ritardo nella consegna dei tamponi, domenica il primo allenamento del Napoli a Castel Volturno

Napoli: si ripartirà domenica. In serata non è arrivato l’esito del secondo tampone fatto su giocatori, staff tecnico e medico, nella giornata di giovedì, per cui la squadra deve attendere ancora un giorno per riprendere gli allenamenti. Le porte di Castel Volturno riapriranno con il personale ridotto al minimo (uffici della società chiusi e dipendenti sempre in cassa integrazione) ma giocatori che potranno correre in campo e svolgere un programma di allenamento più intenso rispetto a quanto fatto singolarmente nelle proprie abitazioni.