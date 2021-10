Il Napoli si ferma ad otto vittorie consecutive, ora condivide il primato con il Milan. Dopo 35 gare in cui sono andati a segno, gli azzurri rimangono a secco. La battaglia di Roma finisce 0-0, entrambe le squadre hanno avuto occasioni importanti ma non sono riuscite a far gol. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Una sicurezza nelle uscite, sia alte che fuori area su Abraham, bravo anche nel gioco con i piedi, nel finale prova ad ispirare anche le accelerazioni di Lozano e Osimhen.

DI LORENZO 6,5: Macina chilometri, fa un buon lavoro nella costruzione del gioco, ferma più volte l’asse Vina-Mkhitaryan. In qualche situazione forse poteva essere più lucido nel supporto alla fase offensiva.

RRAHMANI 6: Discreto lavoro, su una palla inattiva a zona gli sfugge Mancini, una situazione che poteva costare cara. Buona prova nell’impostazione del gioco.

KOULIBALY 7: Un gigante, è un fattore in più, fa sempre la scelta giusta, in più occasioni realizza interventi provvidenziali. Una sola volta si fa scavalcare dal pallone e nasce l’occasione di Pellegrini.

MARIO RUI 6,5: C’è Zaniolo che è un cliente ostico, lo contrasta con intensità e talvolta appoggia anche la fase offensiva, nell’occasione del palo va anche vicino al gol quando Karsdorp s’oppone e salva la Roma.

ANGUISSA 6: Fa un grande lavoro, di sostanza, vince molti duelli, gli manca un po’ di lucidità nelle scelte in certi frangenti.

FABIAN RUIZ 6,5: Nel primo tempo fa un po’ fatica, soprattutto nei frangenti in cui la Roma aggredisce di più, cresce nella ripresa e produce tanto, compresa la palla ad Osimhen in occasione del gol annullato.

ZIELINSKI 5: È l’unico giocatore che nell’era Spalletti sta regredendo piuttosto che crescendo, nel primo tempo perde un pallone sanguinoso da cui nasce la palla-gol di Abraham. (Dal 70′ Elmas 6: Un po’ di brio e vivacità, in un’occasione va al tiro, è propositivo)

POLITANO 6: Qualche spunto c’è come quando va via a Vina che gli fa fallo e meritava il cartellino giallo. È lui a servire Osimhen nell’occasione che porta al palo. (Dal 70′ Lozano 5,5: Produce qualche spunto sulla destra ma incide meno di Politano)

OSIMHEN 6,5: Mette in apprensione più volte la Roma, finisce spesso in fuorigioco anche per sua responsabilità, è protagonista dell’azione del palo e di testa colpisce la parte alta della traversa.

INSIGNE 6: Nel primo tempo ad un certo punto s’accende con un paio di conclusioni, nel complesso il lavoro non manca mai anche nel ripiego su Zaniolo. Gli manca un po’ di lucidità in qualche circostanza soprattutto in fase offensiva, nella scelta del tempo o della giocata. (Dall’81’ Mertens 6: Entra in un momento complesso, è apprezzabile un’apertura per Lozano e il sacrificio di spendere un fallo su Zaniolo prendendo un’ammonizione e fermando una ripartenza)

SPALLETTI 6,5: Era un esame tosto, la squadra ha messo in mostra equilibrio, ha rischiato su una palla persa da Zielinski e sul colpo di testa di Mancini in occasione di un calcio piazzato. È mancata un po’ di qualità in più in certe scelte negli ultimi trenta metri, basta considerare le sei volte in fuorigioco in cui è finito Osimhen ma tutto ciò non dipende dall’allenatore.

A cura di Ciro Troise