RPN – Su Vcitor Osimhen filtra ottimismo: possibile convocazione per il Milan

Stando a quanto riportato da Radio Punto Nuovo, potrebbero esserci novità per il rientro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Ore cruciali per le condizioni di Victor Osimhen. Come notificato anche dalla SSC Napoli in occasione del suo infortunio, il nigeriano si sottoporrà in questi giorni agli esami strumentali che verificheranno lo stato attuale della lesione muscolare riportata dall’ex Lille in Nazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, filtra ottimismo circa un possibile rientro anticipato di Victor Osimhen. Quando? Il 12 aprile, in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Fonti molto vicine al calciatore ci assicurano: lo staff medico del Napoli sta dando il meglio di sé per renderlo disponibile quanto prima, anche se l’ultima parola spetterà a Luciano Spalletti. La muscolatura di Osimhen ha dato segnali positivi durante il percorso di recupero, ma resta improbabile che sia già al 100% tra sette giorni esatti. Ciò nonostante, il calciatore è pronto a rendersi disponibile già per la prima importante sfida contro i rossoneri. Per questo starà al tecnico azzurro decidere se convocarlo e portarlo quantomeno in panchina, seppur a mezzo servizio, o aspettare un rientro a pieno regime tra i titolari per la gara di ritorno del 18 aprile”.