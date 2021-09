Sampdoria-Napoli 0-4, le pagelle di IamNaples.it: ancora la legge del poker

Il Napoli rifila un altro poker, dopo l’Udinese stavolta la vittima sul suo campo è la Sampdoria. È una grande prova di forza di una squadra che ha saputo far tutto: abbassarsi, difendersi, soffrire, scegliere i momenti quando andare subito in verticale e, invece, risalire il campo con il palleggio. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 7: Sullo 0-1 fa due parate decisive, una su Adrien Silva e un’altra su Yoshida. La sua prestazione è autorevole, trasmette sicurezza nelle uscite, nel gioco con i piedi, addirittura va così in fiducia che trova i palloni tagliati tra le linee per Zielinski.

DI LORENZO 6,5: Partita attenta, precisa, lavora bene sia in fase difensiva che nella costruzione, si propone un paio di volte nel primo tempo ma Lozano sceglie altre soluzioni rispetto alla sua sovrapposizione.

RRAHMANI 6,5: Prestazione attenta, quando il Napoli è costretto ad abbassarsi difende bene in area di rigore, s’immola anche su un tiro di Candreva mettendoci il volto. Un colpo che accusa nella ripresa decidendo di uscire per evitare problemi. (Dal 48′ Manolas 6: È positivo lo spirito con cui è entrato mettendo in campo tanta concentrazione, lavorando sull’anticipo e sfruttando la sua fisicità. Gli fischiano una punizione inesistente nel confronto con Caputo, rimedia un’ammonizione evitabile sullo 0-4 per un intervento su Damsgaard)

KOULIBALY 7: Nel primo tempo fa notizia qualche errore nella costruzione, poi alza il muro e non passa nessuno, rispondendo con grande attenzione a tanti cross dalle fasce laterali. Bella anche la palla in profondità che regala ad Osimhen ad inizio gara quando Victor a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro da Audero.

MARIO RUI 7: Perfetto in quasi tutte le scelte in entrambe le fasi di gioco, è da applausi l’applicazione in fase difensiva e l’intelligenza con cui risale il campo attraverso le decisioni giuste nel palleggio. Su una palla di Fabian Ruiz nella ripresa ad un certo punto potrebbe anche far gol ma non riesce ad andare al tiro dopo lo stop.

FABIAN RUIZ 7,5: Altra prestazione di grande spessore, con Anguissa al suo fianco è cresciuto tantissimo, il centrocampista camerunense gli toglie tanto lavoro dandogli la libertà di essere più incisivo nella gestione delle transizioni, del gioco. Ci mette visione, rapidità nel palleggio e fa ancora gol, ha segnato nelle ultime tre gare giocate a Marassi. Ha toccato 101 palloni, più di tutti nel Napoli, numeri da regista.

ANGUISSA 7,5: Recupera tanti palloni, esce con il dribbling anche da situazioni difficili, nel risalire il campo fa un grande lavoro. Per essere perfetti, si dovrebbe migliorare solo nella fase conclusiva dell’azione, nel tiro o nell’ultimo passaggio, come quando nel primo tempo perde l’attimo giusto per servire Osimhen che va in fuorigioco.

ZIELINSKI 6,5: Belle giocate, delle combinazioni di spessore con Insigne sulla catena di sinistra, il lavoro giusto nell’alzarsi tra le linee quando il Napoli conquistava palla. Segna anche il primo gol stagionale con una bella conclusione di sinistro. (Dal 68′ Elmas 6: Qualche errore nel palleggio, anche nella propria metà campo ma ci può stare un po’ d’intensità non al massimo quando si entra sullo 0-4)

LOZANO 7: Nelle scelte non sempre è lucido nel primo tempo, in alcuni casi poteva premiare Di Lorenzo ma è apprezzabile la capacità d’accelerare, di venire dentro al campo con pericolosità, fa ammonire Depaoli con le sue giocate. Realizza due assist, uno ad Osimhen e l’altro a Zielinski. (Dall’81’ Ounas 6: C’è spazio anche per lui, va a proporsi nel modo giusto, Audero gli nega la gioia del gol, è l’unico della casella degli attaccanti che ancora non è andato a segno)

OSIMHEN 8: Devastante, il Napoli è costruito per lui, stressa gli avversari, li porta all’errore come accaduto ad Augello e ad Adrien Silva in occasione del primo gol, quello che sblocca la partita. Fa due gol, fallisce anche due occasioni ma la mole di lavoro che fa, gli spazi che determina, la potenza fisica che emana è impressionante. (Dall’81’ Petagna 6: Lo spirito è buono, una decina di minuti in cui s’abbassa e viene a palleggiare con i compagni)

INSIGNE 7: Prestazione di spessore, tra sacrificio e qualità tecniche quando c’è da condurre il Napoli verso la porta avversaria. Realizza due assist, uno ad Osimhen e l’altro a Fabian Ruiz. L’intesa con Osimhen cresce, lo cerca tanto, sta sviluppando i tempi per azionare i suoi attacchi alla profondità. Prova anche qualche tiro a giro, nel primo tempo para Audero, nel secondo non trova la porta. (Dal 68′ Politano 6: Entra a partita già in cassaforte, prova a dare il suo contributo nella gestione della gara)

SPALLETTI 7: I progressi di questa squadra sono evidenti, citando le sue parole ha riempito la scatola Napoli di tante cose, finalmente questa squadra riesce a leggere brillantemente i momenti delle partite. Migliora anche la ricerca delle qualità di Osimhen che, infatti, è già a cinque gol in quattro partite giocate, in media una rete ogni 73 minuti.

Ecco il tabellino del match:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (26′ st Depaoli), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (26′ st Askildsen), Silva (10′ st Ekdal), Damsgaard; Caputo (39′ st Ciervo), Quagliarella (10′ st Torregrossa). A disposizione: Falcone, Ravaglia, Murri, Ferrari, Chabot, Verre, Ihattaren. Allenatore: D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (3′ st Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (23′ st Elmas); Lozano (37′ st Petagna), Osimhen (37′ st Ounas), Insigne (23′ st Politano). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 10′ pt Osimhen (N), 39′ pt Fabian Ruiz (N), 5′ st Osimhen (N), 14′ st Zielinski (N)

NOTE: Ammoniti: Damsgaard, Depaoli (S); Manolas (N). Recupero: 1′ pt, 0′ st.

A cura di Ciro Troise