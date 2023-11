Sarri: “Il mio Napoli verrà ricordato per trent’anni, la Lazio non potrà mai essere così”

Maurizio Sarri ha parlato della sua esperienza a Napoli facendo anche un paragone con la Lazio attuale. Ecco le sue parole:

Se esiste il Sarrismo:

“Se ci riferiamo agli anni di Napoli, io non posso e non devo fare quel calcio lì per forza, anche se la gente pretende da me sempre la stessa maniera di giocare. Avere dei palleggiatori non è come avere dei contropiedisti, mi devo adattare, la Lazio non potrà mai essere come il Napoli. Prendiamo Immobile: deve attaccare la profondità e non giocare contro le sue qualità migliori. L’altro giorno mi ha chiesto: mister, cosa devo fare per tornare come prima? Gli ho risposto: fai quello che hai sempre fatto, non venire incontro alla palla, continua a scavare la difesa avversaria, a giocarle addosso.

Sono parecchio contento perché vengo da parecchio lontano. Il Napoli di Sarri sarà ricordato per trent’anni”.