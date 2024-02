Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Zielinski verso la conferma

Le speranze di riscatto del Napoli passano per il Mapei Stadium, dove nella scorsa stagione costruì il manifesto della propria qualità, della disponibilità al sacrificio e della compattezza di squadra. Le risorse che mancano al Napoli in questo momento, Calzona vuole recuperarle puntando sulla rapidità e sulla precisione nel palleggio. Dovrebbe perciò confermare Zielinski con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo. In porta ci sarà Meret, qualche rotazione ci sarà nella linea difensiva con Di Lorenzo, che rientra dalla squalifica, e Mario Rui a sinistra. Juan Jesus va verso un turno di riposo, al suo posto Natan è in vantaggio su Ostigard. Tre ballottaggi sono nella mente di Calzona: la scelta tra Mario Rui ed Olivera, tra Politano, che è in vantaggio su Raspadori, oltre al dubbio al centro della difesa con Natan favorito.

Nel Sassuolo c’è il debutto di Bigica in serie A dopo quello di Calzona a Cagliari. Bigica vuole recuperare tutte le forze a propria disposizione, mancheranno Viti per infortunio e Boloca per squalifica. Dovrebbe rientrare anche Berardi dopo più di un mese di stop partendo, però, dalla panchina, va verso il recupero anche Toljan. Consigli difenderà la porta, Pedersen e Doig agiranno sulle corsie laterali, Tressoldi e Ferrari formeranno la coppia centrale. Lipani, Henrique e Thorstvedt formeranno il centrocampo che supporterà il tridente composto da Bajrami, Pinamonti e Laurientè.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Lipani, Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Pinamonti, Laurientè. All. Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Mazzocchi, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Traorè, Dendoncker, Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona

A cura di Ciro Troise