Sassuolo-Napoli è una partita a due facce, forse anche tre. Nel primo tempo gli azzurri giocano abbastanza bene, sfiorano il gol con Zielinski, concedono un’occasione a Ferrari ma la partita non si sblocca. Nella ripresa Mertens e compagni partono fortissimi, vanno sul 2-0, poi gli infortuni, le sostituzioni e la convinzione di avere la partita in tasca spingono il Sassuolo alla rimonta. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Fa una buona parata su Ferrari nel primo tempo, è autorevole nelle uscite, può fare poco sui due gol subiti.

DI LORENZO 6,5: Uno dei migliori in campo, è dominante sulla sua corsia, con Lozano mettono sempre in difficoltà Rogerio e, invece, soffre la freschezza di Kyriakopoulos, autore del cross dell’1-2.

RRAHMANI 6: Buona prova ma nel finale doveva avere più personalità, cerca troppo il fallo dell’avversario e poco il possesso autorevole come nei primi settanta minuti. C’era fallo su di lui prima della punizione del Sassuolo da cui nasce il 2-2, poi ne subisce un altro e stavolta il Var interviene.

KOULIBALY 6,5: Autorevole, concede poco agli avversari, forse soltanto la pressione su Scamacca in occasione del gol dell’1-2 non è incisiva e stretta come dovrebbe essere ma finchè lui c’è in campo il Napoli ha un muro e una certezza nella gestione della fase di possesso. (Dall’80’ Juan Jesus 5,5: Non era facile e, infatti, lo paga quando Ferrari svetta indisturbato nella zona in cui operano lui ed Elmas)

MARIO RUI 6: Buona prova, lavora bene in entrambe le fasi di gioco, nella ripresa spinge anche parecchio sulla sua corsia.

FABIAN RUIZ 7: La sua uscita per infortunio pesa tanto, segna il quinto gol stagionale, è il centrocampista che ha segnato di più da fuori area nei cinque principali campionati europei. (Dal 66′ Politano 5: Non è ancora in condizione, spreca una situazione importante nell’area avversaria, gestisce male delle situazioni nella metà campo del Napoli)

LOBOTKA 6: Autorevole nelle scelte, sia nel palleggio che nelle letture ma nel finale doveva aiutare di più la squadra a gestire il pallone.

LOZANO 6,5: Fa ammonire Rogerio, costruisce tanti spunti sulla destra, gli manca l’acuto finale ma arriverà, nel primo tempo per poco non causa l’autorete dello stesso Rogerio, serve una parata di Consigli per evitare il gol. (Dal 73′ Demme 5: Non è ancora il giocatore che conosciamo, in mezzo al campo dovrebbe condurre i suoi alla gestione del momento in cui il Sassuolo era rientrato in partita e, invece, anche lui perde palloni e commette il fallo che porta alla punizione del 2-2)

MERTENS 7: Finchè è in campo, il Napoli suona una musica di qualità. Mette lo zampino in entrambi i gol, sul primo tutto nasce dal suo recupero palla, sul secondo inventa una gran giocata e segna la sua marcatura numero 140. (Dal 66′ Petagna 6: La squadra fa fatica a risalire il campo e lui lo paga, fa una giocata importante andando via a Chiriches nella situazione che porta all’occasione in cui Politano doveva far meglio)

INSIGNE 6: Buon primo tempo, partecipa al palleggio, salta l’avversario e va vicino al gol, viene recuperato e Consigli riesce ad intervenire sul pallone. (Dal 46′ Elmas 6: Fa il suo compito ma in certi momenti serviva la consapevolezza del momento decisivo, è anche lui nella zona di Ferrari in occasione del gol del 2-2).

SPALLETTI 6: Dopo un’ora di gioco, sembrava di assistere ad un altro capolavoro, ad una squadra che va su un campo difficile e impone il suo calcio, confezionando tanta qualità. La sfortuna ha inciso con gli infortuni di Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly ma Sassuolo-Napoli è la fotografia non solo dell’ovvia differenza tra titolari e alcune seconde linee, quello è inevitabile ma del lavoro mentale che ancora bisogna fare.

Ecco il tabellino del match:

Reti: Fabian Ruiz (N), Mertens (N), Scamacca (S), Demme (S), Ferrari (S).

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (dal 60’esimo Kyriakopoulos); Frattesi, Lopez (dal 76′ Harroui), Traore (dal 60’esimo Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (dall’87’esimo Defrel).

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ahyan, Peluso, Muldur.

Allenatore: Alessio Dionisi.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (dal 79’esimo Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian (dal 64’esimo Politano); Lozano (dal 72’esimo Demme), Zielinski, Insigne (dal 45’esimo Elmas); Mertens (dal 64esimo Petagna).

A disposizione: Meret, Marpella, Ghoullam, Malcuit, Ounas.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Sig. Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Sig. Alassio di Imperia e Sig. Liberti di Pisa.

IV Uomo: Sig. Di Martino di Teramo.

VAR: Sig. Nasca di Bari e Sig. De Meo di Foggia.

Ammoniti: Rogerio (S), Berardi (S), Politano (N), Henrique (S), Defrel (S).

Espulsi: nessuno

Note: al 91’esimo espulso il Mister del Napoli Luciano Spalletti.

Dal nostro inviato a Reggio Emilia Ciro Troise