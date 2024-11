Scozia, McTominay esce per un piccolo problema alla caviglia

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato costretto a lasciare in anticipo il campo nella gara giocata con la sua Scozia in Nations League contro la Polonia per un problema alla caviglia. Il mediano scozzese non ha subìto alcuna botta, ma correndo per lanciarsi su un cross sembra aver fatto un movimento innaturale con la caviglia sinistra. Nel momento del cambio l’azzurro è uscito zoppicando leggermente, ma non è ancora chiaro se McTominay abbia richiesto il cambio per precauzione o per un vero e proprio infortunio.