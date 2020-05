Serie A, la Lega Calcio propone ripartenza campionato il 13 giugno

Dopo l’annuncio della ripresa degli allenamenti individuali (18 maggio) annunciata da Spadafora, viene resa nota anche la proposta della Lega Calcio di far ripartire la Serie A il 13 giugno.

In caso di problemi, verrà posticipata di una settimana. Diversi – però – sono i nodi da sciogliere. Da cosa fare se un giocatore viene trovato positivo, alle responsabilità civili e penali dei medici sportivi. Poi ci sono gli aspetti di carattere tecnico-pratico. Scontate le porte chiuse bisogna scegliere se consentire le partite in tutti gli stadi e in tutte le regioni o scegliere un numero limitato di impianti dove far disputare tutte le partite per evitare le regioni più a rischio. La ripartenza poi potrebbe portare anche a modifiche sul piano del regolamento dalle 5 sostituzioni al possibile non utilizzo della Var.

Il comunicato della Lega Calcio

“L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo. Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato. L’Assemblea ha inoltre indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare”.