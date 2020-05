Serie A, la Lega: “Protocollo difficilmente attuabile, ci saranno integrazioni”

Si è tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l’incontro tra la Figc, la Lega Serie A, il presidente della Fmsi Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della Serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”. E’ il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega di Serie Adopo il vertice con la Figc, il presidente della Fmsi Maurizio Casasco e Gianni Nanni, il rappresentante dei medici della Serie A. Sono state elaborate integrazioni per risolvere alcuni problemi del nuovo protocollo relativo agli allenamenti sportivi di gruppo. Queste integrazioni, come riportato dalla Lega di Serie A, verrano sottoposte al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS. Il protocollo così com’è non basta a garantire la ripresa del campionato e la Lega di Serie A prova a suggerire i correttivi necessari.

Fonte: corrieredellosport.it