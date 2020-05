Serie A, rinviata la ripresa degli allenamenti collettivi: manca un visto del CTS

La Serie A non può ancora ripartire da domani con gli allenamenti collettivi. Nonostante siano state fissate le linee guida per le riaperture nel nuovo Dpcm, manca ancora il visto da parte del CTS alle modifiche al protocollo e alle linee guida per lo sport di squadra. Valgono dunque, ancora, le norme precedentemente vigenti. Lo riporta l’ANSA. In particolare, una fonte interna al Ministero dello Sport avrebbe spiegato che il tutto dovrebbe avvenire probabilmente domani. Al punto E del nuovo dpcm, è stabilito infatti che le sessioni di allenamenti degli atleti professionisti possono avvenire solo previa validazione del CTS. Finché questo non avverrà, valgono le regole precedenti, dunque quelle che prescrivono gli allenamenti soltanto in forma individuale.

Fonte: Calciomercato.it