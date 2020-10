SKY – Il Napoli non parte, ora autoisolamento fiduciario. A rischio le partenze dei nazionali

Il Napoli era pronto a partire per Torino, la squadra, Gennaro Gattuso e tutto lo staff azzurro erano ormai in procinto di lasciare la città per arrivare a Torino in vista della sfida di domani sera contro la Juventus nonostante la positività di Zielinski e Elmas arrivata nelle ultime 48 ore, ma all’ultimo minuto il dietrofront.

Come scrive gianlucadimarzio.com gli azzurri sono stati fermati poco prima di partire dall’ASL di riferimento che ha vietato alla squadra di lasciare la Regione invitando a fare ritorno a casa per dare vita all’autoisolamento fiduciario richiesto. Il timore delle autorità sanitarie è di ritrovarsi di fronte a un nuovo “caso Genoa”, con il club ligure che era arrivato a Napoli la scorsa settimana prima di trasformarsi in un vero e proprio focolaio covid.

Alla squadra domani sarà concesso un giorno di pausa, poi altri tamponi di controllo. A rischio anche le partenze per le nazionali.