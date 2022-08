SKY – Il Napoli può stringere per Raspadori, la Juve non è pronta e chiede tempo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 “Allegri vuole qualcosa di più dalla dirigenza della Juventus. L’incontro ha reso noto che la priorità è quella di coprire le spalle a Chiesa e uno dei nomi è Kostic, su cui c’è anche il West Ham che ha offerto 15 milioni di euro + 5, i bianconeri preferirebbero fare investimenti importanti solo su giocatori giovani quindi riflette. Discorso attaccante, per i bianconeri è più importante l’esterno piuttosto che l’attaccante e Morata è il preferito di Allegri, l’Atletico Madrid, però, non lo dà via attualmente. Raspadori, invece, è un nome che piace alla Juve ma non è iniziata alcuna trattativa con il Sassuolo e ha chiesto tempo al calciatore perché non è pronta a fare un investimento del genere, dovesse andare via Kean o non dovesse arrivare l’esterno desiderato allora si punterà su Raspadori. Chi può stringere per Raspadori, sarà il Napoli che ha già il vantaggio dell’ok del ragazzo ed è previsto un incontro tra ADL e Carnevali”.