SKY – Juventus, raggiunta una base d’intesa con Milik: il Napoli dovrà trattare

Arkadiusz Milik è il primo obiettivo per l’attacco della Juventus. È stata già raggiunta una base d’intesa con il giocatore, manca invece l’accordo con il Napoli. Si dovrà dunque trovare la quadratura per definire l’operazioni. Gli azzurri avrebbero espresso il loro gradimento per Federico Bernardeschi come contropartita nel caso in cui la trattativa dovesse entrare nel vivo: il Napoli dovrebbe poi trattare con l’esterno classe 1994 la questione dei diritti di immagine. Ma la trattativa Juve-Napoli per Milik è destinata a scaldarsi.

Il Napoli attende anche di capire chi sarà il nuovo agente del numero 33 bianconero. Gli altri nomi che potrebbero interessare sono quelli di Luca Pellegrini e Romero.