SKY – Napoli, ADL accontenta Allegri ma il Real gli chiede tempo. Possibili novità domani

L’esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel pre-partita di Napoli-Verona, ha dato degli aggiornamenti in merito ai contatti del club azzurro con Massimiliano Allegri: “Il Napoli ha contattato Allegri e Spalletti ed entrambi hanno dato la loro disponibilità. Allegri ha avuto contatti importanti con altre due squadre: Real Madrid e Juventus. Il Real gli ha chiesto di aspettare fino a giovedì, perché mercoledì incontra Zidane e non sa se il francese lascerà la panchina dei Blancos. Allegri ha un po’ di fretta perché il Napoli gli ha messo fretta e per questo vuole chiudere a breve. Il club di De Laureniis ha fatto tanto per accontentare allegri con un’offerta molto importante. Vediamo se già da domani il tecnico toscano scioglierà le riserve e deciderà quale sarà la sua prossima squadra“.