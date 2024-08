SKY – Napoli, ai dettagli per Gilmour: c’è anche l’offerta ufficiale per Lukaku

Il Napoli continua a lavorare sul mercato: il club conta di far arrivare Lukaku alle proprie condizioni. Non ha presentato un’offerta ma ha messo sul tavolo sempre 30 milioni. In questo caso, però, in prestito con obbligo di riscatto (5 + 25) che, se accettata in questa maniera, il Napoli potrebbe chiudere senza aver ancora venduto Osimhen. Il Chelsea non ha ancora accettato al momento queste condizioni. Mentre per Osimhen al momento non ci sono passi avanti con i Blues o il PSG. C’è di nuovo, invece, qualche interesse dall’Arabia Saudita. Il Napoli è, infine, ai dettagli per Gilmour. Il Brighton vuole prima chiudere il suo sostituto che, nei loro piani, è Matt O’Riley.