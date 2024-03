SKY – Napoli, nessuna intenzione di rischiare Kvaratskhelia

Dubbi in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’ala, durante i tempi supplementari della finale playoff per la qualificazione all’Europeo contro la Grecia, ha chiesto il cambio per un fastidio all’inguine. Il georgiano, subito dopo l’infortunio, ha festeggiato la prima storica qualificazione della sua nazionale all’Europeo. Lacrime in campo e balletto nello spogliatoio, con il problema all’inguine che sembrava superato al volo per l’euforia. Emotività a parte, il Napoli vuole vederci chiaro e appena tornerà a Castel Volturno effetuerà gli esami del caso. Kvaratskhelia tornerà a Napoli oggi, giovedì 28 marzo, per svolgere i controlli e conoscere l’entità del fastidio che ha accusato. La squadra di Calzona, dopo la pausa per le nazionali, tornerà in campo sabato 30 alle ore 12:30 per la scfida chiave in ottica Champions contro l’Atalanta. Ovviamente gli azzurri vorrebbero averlo subito in campo, ma non c’è nessuna voglia di rischiare di perderlo per più tempo: se il fastidio persiste sarà tenuto a riposo e recuperato a pieno per la gara del 7 aprile in casa del Monza.

Fonte: www.gianlucadimarzio.com