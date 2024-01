SKY – Napoli, proposto Solet del Salisburgo: le ultime

Il Napoli continua a cercare un rinforzo per la difesa da consegnare a Walter Mazzarri. Al club viene proposto Solet, giocatore del Salisburgo. Il Napoli continua a muoversi sul mercato per individuare il profilo giusto in difesa. Sono tanti i nomi valutati dalla società nelle ultime settimane. Al club viene ancora proposto Oumar Solet. Ma il nome del difensore del Salisburgo non sembrerebbe convincere il Napoli a causa dei tanti infortuni. Nel caso, il Napoli lavorerebbe per un’operazione in prestito. Classe 2000 nato in Francia, Solet è cresciuto con la maglia dello Stade Lavallois e del Lione. Dal 2020 gioca in difesa con il Salisburgo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com