SKY – Napoli, tutto fatto per Rrahmani a giugno. Ancora nessun accordo con Amrabat

Non solo l’immediato. Il Napoli sarebbe ormai pronto a chiudere per Demme e Lobotka, ma il club partenopeo guarda anche al futuro per rinforzare la rosa azzurra con gli innesti di Sofyan Amrabat (23) e Amir Rrahmani (25). Come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘calciomercato l’originale’, “Amrabat continua a non trovare l’accordo. Il Napoli firmerà solo Rrahmani per 14 mln, poi se riuscirà chiuderà anche per Amrabat, anche se entrambe le operazioni sarebbero comunque per giugno.