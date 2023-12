SKY – Rinnovo Osimhen, incontro a Madrid tra De Laurentiis e l’agente del nigeriano: i dettagli

“Il rinnovo di Osimhen? Ormai siamo alla firma, che era in sospeso dalla scorsa estate”. Così si è espresso Aurelio De Laurentiis durante la cerimonia di assegnazione del premio giornalistico “Campania Terra Felix”, giunto alla sua settima edizione. Ma come stanno davvero le cose? A che punto sono il Napoli e Osimhen nelle trattative per il rinnovo di contratto? Innanzitutto occorre ricordare che l’attuale accordo è valido fino al 30 giugno del 2025, e che in estate ci sono stati diversi contatti e colloqui tra De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del calciatore nigeriano, per discutere del futuro. I due – De Laurentiis e Calenda – si sono incrociati anche nei giorni scorsi. È accaduto a Madrid, in occasione del match di mercoledì sera tra il Real e il Napoli. In questo frangente, il presidente azzurro ha verbalmente fatto capire di voler garantire le condizioni pattuite in estate. Quali saranno dunque i prossimi passi? Dopo le parole private di Madrid e quelle pubbliche di oggi si dovrà passare ai fatti con l’eventuale firma sui contratti. Ma al momento non c’è nulla di fissato o di programmato al riguardo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com