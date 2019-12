SKY – Risposte negative di Mertens al Napoli e al Dortmund. Gli ultimi aggiornamenti

Continua a tenere banco il futuro di Dries Mertens. Nonostante la proposta biennale del club di De Laurentiis, l’attaccante belga non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo, chiedendo un anno in più ed anche un bonus alla firma più ricco. Sky Sport 24 ha fornito ulteriori aggiornamenti, raccontando dell’offerta del Borussia Dortmund già per gennaio. Il giocatore però non sembra intenzionato a trasferirsi in Germania ed al momento la risposta è stata negativa ed il Napoli continua a provare a convincerlo sul rinnovo. Aspettando gennaio, la situazione resta in una fase di stallo, ma l’estero è l’unica opportunità da contratto nella finestra invernale prima della scadenza.

