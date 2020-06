Spadafora conferma: “La Coppa Italia si giocherà il 12 e 13 Giugno, sulla questione calcetto dico…”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto attraverso una diretta Facebook. Ecco le sue dichiarazioni:

“La ripresa del calcio con la Coppa Italia, come auspicato, avverrà: le due semifinali sono state anche anticipate per avere un calendario fitto successivo. La prima ci sarà il 12, poi il 13 la seconda e il 17 la finale di Coppa Italia”.

Sulla questione calcetto: “E’ ripreso tutto, tranne l’attività amatoriale: la partita di calcetto o con gli amici. Su questo ribadisco il mio impegno: voglio introdurre nel nuovo Dpcm la data per la riapertura dello sport amatoriale. Non so se questa data coinciderà con la data di avvio del nuovo Dpcm, abbiamo ancora una settimana per capire se questo nuovo allenamento sia compatibile con la ripresa di questo tipo di attività. In queste attività bisogna superare l’idea del distanziamento, dato che non si può non avere contatto. Per il momento bisogna dotarsi di giusta distanza e mascherina: se entro la prossima settimana le cose andranno bene, il 15 potremo iniziare. Altrimenti, introdurrò ugualmente nel Dcpm del 15 la ripresa delle attività amatoriali, aprendo quindi qualche giorno dopo il 15, probabilmente il 22″.