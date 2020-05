Spadafora: “Il 28 Maggio si deciderà se e quando riprenderà il campionato. Sui playoff dico…

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato cosi nel corso di un’intervista:

“Mi sembra un’ottima notizia che finalmente potranno riprendere gli allenamenti collettivi, la FIGC e’ stata disponibile a rivedere la prima proposta, ci sono le variazioni richieste sulla quarantena, si evita l’autoisolamento iniziale e si raccomanda che il calcio non incida sui bisogni della cittadinanza riguardo ai tamponi. Quarantena? Stiamo rivedendo come per tutti gli italiani di modificare le regole per dare anche al calcio la possibilità di ripartire in sicurezza. 4 settimane d’allenamento prima di ripartire, non dobbiamo porci un limite di data, il tempo non deve essere previsto come un problema. I giocatori non vedono l’ora di scendere in campo”

Poi prosegue: “Ho convocato una riunione per il 28 maggio con il presidente Gravina, Dal Pino e tutte le componenti perché avremo tutti i dati per decidere se e quando ripartirà il campionato. Play-off? Le Federazioni decidono il format, il mio obiettivo è che se il campionato riparte deve concludersi. Da stasera sul sito del Governo sport.governo.it ci sono tutte le linee guida per lo sport di base, anche di squadra”