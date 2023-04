Spalletti a DAZN: “Ho ritrovato la sostanza dei miei calciatori. Su Osimhen dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Lecce: “Ho ritrovato la sostanza dei miei calciatori. Quello di Lecce e’ un campo difficile. Il Lecce ha fatto sempre risultato contro le grandi. E’ una squadra messa benissimo in campo, che conosciamo bene e l’ho detto pure a Baroni. Non era facile portare a casa questa vittoria, con qualche acciacchetto che abbiamo. Questo risultato ci permette di preparare bene le prossime partite. Simeone? Va valutato bene, ha avuto un problemino. Li’ per li’ sembrava muscolare, poi sul ginocchio e sotto il ginocchio, quando ha riprovato ha sentito fastidio. Osimhen voleva esserci a Lecce? Vorrebbe giocarle tutte, anche quando e’ in auto vorrebbe entrare in campo con la macchina. I medici hanno tirato fuori la soluzione corretta, perche’ rischiava di restare fuori il resto del campionato. Ora vediamo se con un po’ di pressione nei muscoli cosa succede. Al momento ha fatto solo un po’ di corsa a ritmo blando. Osimhen è dinamite come gli avevo chiesto? Non ne ha bisogno, diventa difficile senza di lui perche’ ha profonita’ e strappi, ha fisicita’, gli puoi randellare di tutto addosso. Diventa piu’ facile pressare quando si butta palla a lui. Abbiamo fiducia di recuperarlo. Raspadori ha fatto un buon primo tempo, sbagliando qualche situazione, cucendo il gioco con i centrocampisti. Certo, potevamo farlo meglio, pero’ poi abbiamo giocato con equilibrio. Loro venivano da 5 sconfitte, non era semplice, qui c’e’ grande passione per il calcio. Queste non sono partite da riempimento. Era fondamentale ritrovarci, abbiamo giocato con carattere per cui complimenti ai calciatori. E’ bellissimo avere un capitano come Di Lorenzo, perche’ porta la squadra a gioire per il risultato tutti insieme, rende fortunati gli allenatori. Il finale? Manganiello ha arbitrato bene, se ha deciso di fermare il gioco nel finale bisogna accettarlo, poi e’ chiaro che la grinta fa piacere”.