Spalletti: “Ho sostituito Zielinski per una botta. Maradona anche sarà stato orgoglioso di noi”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro l’Ajax. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Quando vai sotto in uno stadio così, riprendere subito la convinzione di prendere palla, continuare a pressare, proporre gioco è la cosa più difficile. La squadra ha reagito bene, non si è mai fatta influenzare dal risultato e ha giocato una grande partita. Ne ho prese sette dal Manchester United, quella è stata più bella (ride, ndr). Al di là del risultato, è il livello della prestazione, guardano tutti queste partite. La partecipazione dei calciatori è bella, se non funzionano tutti non si possono disputare partite di questo tipo. Raspadori e Simeone hanno fatto una buona partita tutti e due, però vogliamo che rientri Osimhen, poi il titolare chi sarà? Contano i risultati della squadra, non quelli individuali, non c’è bisogno di essere quello che ha fatto tre gol e l’assist, ma di Kim e Rrahmani che non hanno mai fatto prendere palla all’avversario. C’è di molto della disponibilità dei calciatori, di avere un’etica di lavoro corretta, di voler pedalare a qualsiasi allenamento, di fare forte quella mezz’ora, vanno forte, si esaltano tra di loro, diventa tutto più facile. Stasera hanno fatto delle giocate veramente belle, anche Maradona è rimasto orgoglioso. Con questa vittoria, abbiamo delle buone possibilità, poi dobbiamo fare altri risultati. Va valutato l’avversario che abbiamo affrontato, ci da livello, spessore, sono un club attrezzato, lo stadio è bellissimo ma in Italia che si aspetta a farli così? A far lavorare tutte queste persone? Quelli che hanno lo stadio così hanno vantaggi a vincere le partite, bisogna imparare ancora da questi contesti. Non abbiamo dato lezioni a nessuno, io tantomeno non sono in grado di averle date. Il Napoli ha raggiunto un livello da cui non vuole più tornare dietro, va alla ricerca di crearsi uno spiraglio ancora per vedere cosa c’è di là, è la mentalità giusta. Si fanno i complimenti ai ragazzi”

Dal nostro inviato ad Amsterdam Ciro Troise