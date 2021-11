Spalletti elogia i suoi per la vittoria sul Legia: “È un messaggio anche per chi è rimasto a casa”

È stata una vittoria di carattere quella di giovedì del Napoli, che senza alcuni degli uomini più rappresentativi è riuscito a rimontare il vantaggio iniziale del Legia Varsavia e imporsi per 1-4, riaprendo il discorso qualificazione nel Gruppo C di Europa League.

Successo che dà morale anche in vista del campionato, con gli azzurri che domani (ore 18) ospiteranno il Verona. In vista della gara contro gli scaligeri, il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena tra Spalletti e la squadra: “Spalletti difende il valore del gruppo, a Castel Volturno ha sottolineato l’ingenuità che ha portato al gol del Legia Varsavia e che ha «sporcato» un po’ la partita ma ha fatto soprattutto i complimenti alla squadra per la reazione e la rimonta. «È un messaggio anche a chi è rimasto a casa», ha spiegato il mister nel post-partita a Varsavia riferendosi all’impatto dei subentranti e allo spirito con cui chi di solito gioca meno si è calato in un contesto complicato“.