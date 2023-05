Spalletti: “La società è stata corretta sull’opzione, Giuntoli si sta già muovendo per il futuro”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Certo che l’entusiasmo è un bagaglio, capiamo in pratica l’amore di questi colori, c’è tanta gente fuori dallo stadio, spesso l’abbiamo detto che dobbiamo renderli felici. È un qualcosa che è lì sotto, ci renderemo conto dell’importanza di quest’amore, il fatto che si possa aver contribuito a generarlo ci rende orgogliosi. Bandiera per me? Sì, l’ho vista, la voglio comprare, se ne vedono tante di bandiere, una per me non c’era mai stata. Osimhen? È giusto che abbia tirato lui il rigore perchè deve vincere la classifica marcatori, ne abbiamo parlato nello spogliatoio, poi riesce a calciarli anche bene. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a fare il nostro calcio. Giuntoli sta già lavorando sulla squadra come ha sempre fatto per anticipare i tempi, ci vogliono confronti all’interno dove ognuno dice quello che penso. Camper? Voglio fare un giro adesso per Napoli, prima non avevamo i punti per farlo, dormirò poco anch’io. Sono a Castel Volturno tutti i giorni, parlo con la società. Mi hanno mandato una lettera per avvisarmi che esercitavano l’opzione, ho trovato corretto che me l’hanno comunicato. Rosa al completo nella prossima stagione? Ci sono ancora quattro partite, bisogna finire bene per il livello di calciatori e di persone che sono. Glielo dico sempre, anche quando sono solo con loro o con la mia famiglia: ho a che fare con una squadra forte e composta da bravi ragazzi. È la vittoria di tutti, diventa impossibile vincere uno scudetto in questo modo se non hai una squadra importante nell’intero gruppo, bisogna mantenere questa qualità anche per la prossima stagione. Lozano? Ha preso una bella botta, va valutata”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise