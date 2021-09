Spalletti nel post-partita: “La squadra ha grande consapevolezza della propria forza, dobbiamo dare seguito a questi risultati”

Luciano Spalletti, al termine della partita contro l’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la prestazione del Napoli.

“C’erano stati segnali importanti a Leicester, si è visto che la squadra stava acquisendo consapevolezza della sua forza. I calciatori possono determinare con delle giocate, come nel caso del pallonetto di Insigne, quindi sono loro a fare la differenza, ma se a grandi individualità aggiungi un grande atteggiamento di squadra diventa il massimo. Koulibaly? Ha grande personalità, riesce sempre ad esprimerla in ogni situazione. Fabian dopo il 3-0 si è un po’ ammorbidito, ma fino a quel momento aveva fatto girare palla come solo uno con la sua qualità può fare.

Ottima fase difensiva? Le due fasi sono collegate, se costruisci bene subisci meno in difesa. A inizio partita ci siamo abbassati troppo e non riuscivamo più a dettare i tempi della partita, ma passati quei dieci minuti è diventato tutto più facile, ma dipende tutto dalla gestione del pallone e da quanto fai correre gli avversari per prenderla. Per l’ambiente di Napoli vedere una squadra che gioca un buon calcio ti fa sentire assediato dall’amore che provano questi colori, cosa che ti può dare una mano importante. Ora dobbiamo dare seguito a questi risultati, perchè altrimenti è inutile partire bene se poi non trovi continuità. Stasera siamo sembrati una squadra che sa dove vuole andare, giocando una buona partita, contro una grande squadra. Se avesse vinto l’Udinese ora sarebbero primi, quindi questo da ancora più valore alla nostra vittoria.

Il nostro punto di riferimento non sono le altre squadre ma a quella che è la nostra storia. Le squadre che sono avanti in classifica sono squadre forti, e anche la Fiorentina si aggiunge alle sette di sempre, sarà un campionato bellissimo e difficilissimo”.