Spalletti: “Ci dicono di non protestare con gli arbitri ma vedo che non paga”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Sassuolo-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il risultato deriva un po’ da tutto, c’è tutto compreso, in quel momento lì loro hanno cominciato a pressare, abbiamo perso qualche pallone di troppo invece di gestirlo con la consueta calma. Ci siamo un po’ accontentati di recuperare la palla e di fargliela gestire ancora, abbiamo sentito un po’ di più la fatica in quel momento, si pensava che il 2-0 non potesse essere rimontato. Qualche calciatore ha sentito un po’ di stanchezza, non siamo riusciti a gestirla bene dopo le sostituzioni, ci hanno creato delle difficoltà. Stavo sostituendo Fabian, mi ha chiesto altri cinque minuti, al quarto ha sentito tirare l’adduttore, ha avvertito un problemino muscolare e l’abbiamo sostituito, sono cose che possono accadere con tante partite ravvicinate. C’è dispiacere perchè avevamo condotto bene la gara, avevamo fatto dei gol meritati, c’è un po’ di amarezza. Nella globalità della prestazione, l’impressione è positiva. Non so se questa partita avrà delle ripercussioni, è il campionato, è finita in questa maniera, domani valuteremo i problemi, da un punto di vista di dispiacere c’è, la squadra è forte, deve saper accettare il risultato di parità e reagire, domani valuteremo i problemi. Espulsione? Ho protestato per il fallo che ha subito Rrahmani nella situazione della punizione del 2-2, ci dicono di non andare addosso agli arbitri, di non protestare, però, vedo che quest’atteggiamento non paga. Reazione dopo questa delusione? Si allenano le gambe e la testa”

Dal nostro inviato Ciro Troise