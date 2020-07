Sportitalia – Osimhen-Napoli, il Lille vuole solo cash: : niente Ounas nella trattativa

Victor Osimhen ed il Napoli, un affare che prosegue a vele spiegate e che sembra pronto ad entrare nella fase clou. Dopo la visita del giocatore all’ombra del Vesuvio, l’asse dell’attenzione si sta spostando verso la trattativa tra Napoli e Lille, come riportato anche dal blog alfredopedulla.com: “Non ci risulta proprio che l’operazione si possa perfezionare in cambio del cartellino di Ounas e 40 milioni, voce destituita di fondamento. Il Lille vuole fare cassa: Ounas piace, ma prima il cash. E Gabriel piace al Napoli, molto, ma prima Osimhen. Sulla storia delle perplessità di Osimhen hanno esagerato: se avesse dubbi su Napoli, li avrebbe manifestati dopo la 48 ore molto intensa in città. Invece era molto entusiasta. Ripetiamo: ora conta la definizione tra le due società, entrambe sono in sintonia e convinte di arrivare alla fumata bianca. Siamo in pieno countdown, si tratta soltanto di aspettare il contatto tra Napoli e Lille per andare a dama. Tra smentite, goffe risalite e cifre gonfiate”.