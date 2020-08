Sportitalia – Under-Napoli, accordo totale. Ora si aspettano novità per Dzeko e Milik

Cengiz Under, come scrive Alfredo Pedullà di Sportitalia, ha un accordo totale con il Napoli, perfezionato nelle ultime ore. Ora si tratta di aspettare come finirà il balletto Dzeko-Milik: se Edin deciderà di lasciare la Roma per andare alla Juve, automaticamente e come già previsto Milik sarà il suo sostituto in giallorosso.

Il Napoli, inoltre, secondo Pedullà, prenderà anche un secondo esterno offensivo e, al momento, in pole position ci sarebbe Jeremie Boga, del Sassuolo. Tuttavia, gli azzurri cercheranno l’affondo solo dopo aver portato a termine alcune operazioni in uscita.