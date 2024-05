SSC Napoli, Lombardo: “Ci scusiamo con i media per il silenzio stampa. E’ stato deciso dall’allenatore e dalla squadra”

Nicola Lombardo, capo ufficio stampa del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: “Ci scusiamo con i media per il silenzio stampa, lo hanno deciso allenatore e gruppo squadra e il presidente ha accettato la decisione, non è questione di non voler metterci la faccia, Calzona parla ogni settimana, ci saranno momenti a breve per parlare con i media. Ci scusiamo per il silenzio stampa, è un momento complicato, ci dispiace per i tifosi che sono l’anima e il cuore di una squadra di calcio, abbiamo decine di milioni di tifosi nel mondo e quando ci sono situazioni di questo tipo, la delusione è per tutti”.