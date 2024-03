Tedesco ad Iamnaples: “Abbiamo complicato la sfida non concretizzando ma sono contento della prestazione”

Bella vittoria del Napoli Primavera che certifica il posto Playoff e batte per 2 a 1 il Pescara. Nel post partita il tecnico Primavera Tedesco ha parlato cosi ai nostri microfoni:

“Abbiamo complicata la sfida, sia nel primo che nel secondo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni create e su questo bisogna crescere, bisogna fare uno step di maturità, bisogna vincere e non conta timbrare il cartellino. Per il resto bene, chiunque ha dato tutto e ho visto miglioramento della gestione dei momenti di gara. Probabilmente nel secondo tempo siamo calati nella parte centrale come nelle ultime due gare, ma fortunatamente alla lunga abbiamo avuto ragione voi”. Poi ha parlato: “L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di provare a coinvolgere quanto più possibile di calciatori, oggi è tornato in campo Malasomma ma anche Lorusso e Vilardi ci hanno dato una brillantezza offensiva, specialmente nelle ripartenze che stavamo iniziando a perdere. Chiunque venga pescato contribuisce alla prestazione, poi deve derivare il risultato ma sono contento della prestazione. Blackout? E’ evoluzione del singolo e poi dopo diventa di tutta la squadra, oggi la squadra mi è piaciuta sulla gestione dei tempi, poi ci sono momenti bui che vanno illuminati, è questione di concentrazione e maturità singola che poi si propaga per tutta la squadra.