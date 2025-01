The Indipendent – Garnacho può lasciare lo United in questo weekend: Napoli in pole position

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Independent, Alejandro Garnacho si sta preparando a lasciare Manchester nel week-end: l’entourage del calciatore fa sapere che si sta già preparando ad un imminente trasferimento, ma al momento non è chiara quale sarà la sua destinazione. Alejandro Garnacho è l’obiettivo scelto dal Napoli per sostituire Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da The Independent la trattativa potrebbe complicarsi ulteriormente se non si trova un accordo economico tra le parti. Lo United continua a chiedere 70 milioni di sterline per lasciarlo andare, cifra alla quale il Napoli non ha intenzione di avvicinarsi. Su di lui si è parlato tanto anche dell’interesse del Chelsea, ma il Napoli sembra ormai in vantaggio. Fonti vicine al calciatore confermano l’imminente addio di Garnacho ma per il suo arrivo a Napoli bisognerà trattare fino all’ultimo. Il Manchester vorrebbe vendere il calciatore entro lunedì, per assicurarsi i soldi necessari per prendere Mathys Tel del Bayern Monaco.