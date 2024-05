Thiago Motta a DAZN:”I ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro una squadra forte”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: “Peccato che non posso mettere tutti in campo, lavorano bene, hanno voglia di fare cose importanti, oggi abbiamo fatto una buona prestazione, una grande vittoria contro una squadra forte. Metto tutta l’energia a godere questo momento, i ragazzi sono fantastici, hanno fatto una grandissima partita, sono felice per i tifosi che seguono sempre la squadra e sono contento soprattutto per i miei ragazzi che se lo meritano. Abbiamo due grandissimi portieri, entrambi meritano di giocare. Quando non giocano spingono gli altri a fare sempre meglio, è l’esempio di questo gruppo che si è creato, tutti combattono per lo stesso obiettivo. Zirkzee? Dobbiamo valutarlo? Ha sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro. Atalanta-Roma? Abbiamo fatto la nostra parte di fare una grande partita e di vincere, domani vorrei vedere una bellissima partita e che vinca la migliore. Abbiamo avuto difficoltà a metà campionato nelle trasferte, ma in questo momento abbiamo fatto belle prestazioni anche in trasferta, è importante se vuoi ambire a stare nella classifica come oggi, devi fare buone prestazioni e vincere, anche in trasferta si sentiva tanto la nostra gente che sosteneva i ragazzi in campo, sono soddisfatto di vivere questo momento”.